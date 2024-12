Amazon Autos: E-Commerce-Konzern steigt in den Autohandel ein. (Bild: Amazon)

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass Amazon seinen Einstieg in den Autohandel angekündigt hat. Jetzt ist der Amazon Autos genannte Geschäftsbereich an den Start gegangen.

Anzeige Anzeige

Autokauf direkt über Amazon abwickeln

Statt wie bisher Fahrzeuge nur recherchieren und online anschauen zu können, haben Interessierte jetzt die Möglichkeit, das Auto direkt über die Plattform zu kaufen – inklusive Finanzierung und Ankauf des alten Fahrzeugs.

Das Ganze wird letztlich über Gebrauchtwagenhändler:innen in der Nähe abgewickelt. Dort kann man das erworbene Auto dann abholen.

Anzeige Anzeige

Zum Start gibt es ausschließlich Fahrzeuge des südkoreanischen Autokonzerns Hyundai. Zudem ist Amazon Autos auf 48 US-Städte begrenzt, darunter Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami, San Francisco, Seattle oder Washington D.C.

2025 sollen weitere Marken und Städte kommen

Wie Amazon mitteilt, sollen ab 2025 weitere Hyundai-Händler:innen sowie zusätzliche Städte zu dem Angebot hinzugefügt werden. Außerdem soll es aber auch weitere Autokonzerne und Marken geben. Auch neue Funktionen hat Amazon angekündigt. So soll etwa eine Leasingoption hinzukommen.

Anzeige Anzeige

Aktuell kann man auf Amazon nach verfügbaren Fahrzeugen bei einen teilnehmenden Unternehmen in der Nähe suchen, etwa nach Modellen, Farben und Funktionen geordnet. Zudem kann man sein eigenes Fahrzeug in Zahlung geben und erhält nach Eingabe bestimmter Parameter direkt einen Preisvorschlag.

Keine Preisverhandlungen mehr

Der Preis für das neue Auto sei „transparent“ und werde im Voraus bekanntgegeben. Zähe Preisverhandlungen sollen damit der Vergangenheit angehören. Anschließend kann man die Zahlung vornehmen oder eine Finanzierungsoption wählen. Laut Amazon soll der gesamte Checkout-Prozess online zu erledigen sein.

Anzeige Anzeige

4 Bilder ansehen PS5, Schrotflinten und Drogen: Wenn Amazon-Bestellungen nach hinten losgehen Quelle:

Beim stationären Autohandel buchen sich die Käufer:innen lediglich noch einen bestimmten Zeitraum, um das neue Auto abzuholen. Amazon wolle damit den Autokauf neugestalten und ihn „transparenter, bequemer und kund:innenfreundlicher“ machen, wie es in der entsprechenden Mitteilung heißt.

Amazon Autos sammelt Feedback

Inwieweit das Angebot funktioniert und wie Kund:innen und Händler:innen damit zufrieden sind – oder eben nicht –, müssen die kommenden Wochen zeigen. Amazon will entsprechendes Feedback sammeln und gegebenenfalls noch einmal nacharbeiten.

Mehr zu diesem Thema