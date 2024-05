Autokauf per Tiktok? So nutzen Betrüger die Plattform für eine neue Masche

Dass Tiktok nicht unbedingt die beste Plattform ist, um ein Auto zu kaufen, musste ein 32-jähriger Mann aus Ludwigshafen feststellen. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz in einer Pressemitteilung berichtet, hatte der Mann auf Tiktok zunächst ein Inserat für einen BMW gesehen und den angeblichen Verkäufer kontaktiert.

So wollen Betrüger:innen auf Tiktok und Co. an euer Geld

Der Verkäufer auf Tiktok teilte dem 32-Jährigen dann mit, dass er das Auto haben könne, allerdings bräuchte er dafür eine Anzahlung von 5.000 Euro. Der Mann aus Ludwigshafen überwies das Geld und kontaktierte den Verkäufer im Anschluss erneut. Allerdings ließ dieser nichts mehr von sich hören und ist seitdem mit dem Geld verschwunden.

Auch wenn dieser Fall auf Tiktok stattgefunden hat, lässt sich die Masche auf viele andere Social-Media-Plattformen und Produkte übertragen. Wenn ihr etwa häufig nach Kameraequipment sucht, können diese Daten den Algorithmus der Plattform füttern und schließlich dafür sorgen, dass solche dubiosen Angebote in eurem Feed landen.

Solltet ihr selbst auf einen solchen Betrug hereingefallen sein, wendet euch umgehend an die Polizei und erstattet Anzeige. Haltet dafür alle Daten – wie Chatverläufe und das Profil der Betrüger:innen – bereit. Kontaktiert zudem eure Bank, um den Fall zu schildern. Wenn möglich, veranlasst ihr eine Rückzahlung des Betrags.

Wie ihr euch vor der Masche schützen könnt

Grundsätzlich gibt es ein paar Punkte, die ihr beachten solltet, wenn ihr auf Social-Media-Plattformen ein Auto oder andere Produkte kaufen wollt. Zunächst solltet ihr ganz genau prüfen, wer euch dieses Angebot überhaupt macht. Öffnet das Profil der Person. Hat sie viele Follower:innen und positive Kommentare unter den Beiträgen? Dann ist das ein guter erster Indikator, dass es sich tatsächlich um echte Angebote handelt.

Im Anschluss könnt ihr das Bild des angebotenen Autos per Screenshot abfotografieren und über die Reverse-Image-Search von Google überprüfen. Gibt es das Bild an anderer Stelle bereits im Netz und hat das nichts mit dem Angebot auf Tiktok und Co. zu tun? Dann haben die Betrüger:innen offenbar einfach ein Bild aus dem Netz genommen, um ihr Angebot realistischer aussehen zu lassen.

Oftmals gibt auch der Preis Aufschluss darüber, ob es sich um einen legitimen Autoverkauf handelt. Denn Betrüger:innen werden den Preis für das Fahrzeug deutlich unter dem Preis vergleichbarer Angebote ansetzen, um möglichst viele Personen darauf aufmerksam zu machen. Das soll den potenziellen Käufer:innen zudem das Gefühl geben, dass sie dieses Schnäppchen schnell vor allen anderen ergattern müssen.

Habt ihr bis zu diesem Punkt keine Alarmsignale durch das Angebot auf Tiktok wahrgenommen, solltet ihr bei der Bezahlung dennoch vorsichtig sein. Leistet keine Anzahlung, ohne die Verkäufer:innen samt Fahrzeug persönlich gesehen zu haben. Besteht auf eine Testfahrt, um mögliche Mängel besser erkennen zu können. Bezahlt entweder in bar oder einigt euch auf eine Bezahlmethode, bei der ihr durch einen Käuferschutz abgesichert seid. Hier eignet sich beispielsweise Paypals Dienst „Waren und Dienstleistungen“.

