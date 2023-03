Amazon lässt Mitarbeitende mit ihren Aktien Häuser finanzieren

Mitarbeitenden-Aktien in Unternehmen sind häufig an Bedingungen gebunden und daher meist eher eine Wette auf spätere Gewinne als konkret nützlich in der Gegenwart. Das ändert sich für US-Mitarbeitende von Amazon in Florida, New York und im Bundesstaat Washington nun. Später sollen weitere US-Beschäftigte von dem Programm profitieren.

Equity Unlocker: Aktienwerte verpfänden, aber nicht verkaufen

Das Unternehmen will das neue Produkt Equity Unlocker des Finanzierers Better einführen. Das ermöglicht es Mitarbeitenden, den unverfallbaren Anteil – man mag ihn sich vereinfacht als eine Art garantierten Rückkaufwert vorstellen – ihrer Aktienwerte als Sicherheit zu verwenden, wenn sie ein Haus kaufen wollen.

Das hat den Charme, dass Mitarbeitende ihre Aktien weiter halten und entsprechend von Dividenden und Wertsteigerungen profitieren können. Verpfändet wird nur der unverfallbare Kapitalanteil.

Höherer Hypothekenzins soll vor Aktienrückgang schützen

Laut Better gilt das neue Angebot auch für ehemalige Amazon-Mitarbeitende. Dabei ist die Nutzung nicht auf Häuser zur Eigennutzung beschränkt, sondern kann auch zur Besicherung des Kaufes von Zweitwohnungen oder reiner Anlageobjekte verwendet werden.

Die Abschlusskosten liegen laut Better zwischen zwei und fünf Prozent des Darlehens. Nach Informationen des Wall Street Journals will Better von Amazon-Mitarbeitenden indes einen höheren Hypothekenzinssatz berechnen. Der soll zwischen 0,25 und 2,5 Prozentpunkten über dem Marktzins liegen. Damit will sich Better gegen rückläufige Aktienkurse schützen.

Amazon gibt sich mitarbeiterfreundlich

Amazon-Sprecher Brad Glasser erläutert das neue Konzept gegenüber Techcrunch so: „Finanzielles, geistiges und körperliches Wohlbefinden sind allesamt wesentliche Aspekte der Mitarbeitergesundheit, und sie beeinflussen sich gegenseitig. Für die finanzielle Wellness bedeutet das, dass wir unseren Mitarbeitern Leistungen anbieten, die sowohl den kurz- als auch den langfristigen finanziellen Erfolg unterstützen, und zwar für die Zeit bei Amazon und darüber hinaus.“

Der immer wieder von Krisen gebeutelte Hypothekenfinanzierer Better gibt sich zuversichtlich, seinen Equity Unlocker künftig US-weit für Mitarbeitende öffentlicher und privater Unternehmen verfügbar machen zu können. Amazon, auf dessen Web-Services (AWS) Betters Software-Plattform läuft, sei nur der erste Partner in dieser Richtung.

