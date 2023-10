Amazon: Freunde sollen euch jetzt beim Einkaufen helfen

Vertrauen spielt eine zentrale Rolle in unseren Entscheidungen. Auch wenn es um den Einkauf von neuen Produkten geht. In der heutigen digitalen Ära, in der Online-Shopping einen immer größeren Stellenwert einnimmt, wird das Vertrauen in Empfehlungen von Freunden und Familie zu einem entscheidenden Faktor. Amazon, als Vorreiter im E-Commerce, hat dies erkannt und führt nun eine Social-Shopping-Funktion ein, die die Meinung von Vertrauten sichtbar macht.

Die Idee hinter Consult-a-Friend ist es, den Kunden bei seinen Kaufentscheidungen zu unterstützen, indem er auf die vertrauenswürdigen Empfehlungen von Freunden und Familienmitgliedern zugreifen kann. Die Funktion ermöglicht es Käufern, ihren Freunden eine Nachricht mit einem Link zu einem Produkt zu schicken. Darauf können diese dann mit Emojis reagieren und optional auch Kommentare hinterlassen. Diese Interaktion soll es Käufern ermöglichen, schnell und einfach Feedback zu erhalten. Das ist besonders bei Kleidung, Schuhen oder Möbeln wünschenswert, wo oft mehr Beratung gewünscht wird.

Bedarf war da

Die Entscheidung von Amazon, diese Funktion einzuführen, basiert auf internen Daten, die zeigen, dass Kunden bereits Produkte über die bestehende „Teilen“-Schaltfläche der App mit Freunden geteilt haben. Diese Share-Funktion wurde laut Amazon in diesem Jahr bereits „milliardenfach“ genutzt. Das berichtet Techcrunch.

Um die Funktion zu nutzen, müssen Benutzer in der Amazon-App die entsprechende Consult-a-Friend-Schaltfläche aktivieren, um dann einen Link über ihre bevorzugte Messaging-App an ausgewählte Empfänger zu senden. Die Empfänger werden dann zur Amazon-Shopping-App weitergeleitet, wo sie sich das Produkt anschauen und entsprechend reagieren können. Es ist wichtig, anzumerken, dass Amazon betont, dass persönliche Daten von Nicht-Amazon-Kunden dabei nicht gesammelt werden. Die Funktion wird ab sofort in der Amazon-App in verschiedenen Ländern, darunter auch Deutschland, verfügbar sein.

