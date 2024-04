Teleshopping auf Prime: Amazon bringt das QVC-Konzept ins Streaming-Zeitalter

Amazon erweitert sein Portfolio durch einen neuen Live-Shopping-Kanal, ähnlich dem QVC-Format. Auf dem Kanal werden Influencer und Marken ihre Produkte live präsentieren, die Zuschauer können sie dann direkt über Amazon erwerben.

Der sogenannte Fast-Channel ist über Plattformen wie Amazon Live, Amazon Prime Video, Freevee und den Fire Stick verfügbar, allerdings nur für Kunden in den USA.

Mithilfe der App direkt einkaufen

Die Amazon-Shopping-App soll eine zentrale Rolle im neuen Live-Shopping-Kanal spielen, indem sie den direkten Kauf der präsentierten Produkte ermöglicht. Nutzer können einfach „Shop the Show“ in die Suchleiste der App eingeben und gelangen dadurch zu einem Produktkarussell, das die aktuellen Angebote aus dem Livestream zeigt.

Die Produkte können dann direkt über die App gekauft werden. Auf dem Kanal werden Inhalte von Creators wie Rachel Clark, Madison LeCroy und Haley Kalil gezeigt. Paige DeSorbo bekommt zudem eine eigene Show, die im Juni auf dem Fast-Channel starten soll.

Amazon Live gibt es bereits seit 2019

Amazon Live existiert bereits seit 2019 und bietet über Shopping-Sendungen Produkte an, ähnlich dem Konzept von QVC. Laut Amazon haben sich in den USA und Indien bisher mehr als eine Milliarde Menschen die Sendungen angeschaut. Mit der Einführung des neuen Live-Senders möchte Amazon wohl an diesen Erfolg anknüpfen und das Angebot weiter ausbauen.

