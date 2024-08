Amazons neue Kreditkarte: Das sind die Vor- und Nachteile

Die Beendigung der Zusammenarbeit mit der Landesbank Berlin hatte Befürchtungen aufkommen lassen, dass die Visa-Kreditkarte von Amazon in Deutschland komplett eingestellt wird. Jetzt hat Amazon einen neuen Bankpartner vorgestellt und eine neue Kreditkarte für deutsche Kund:innen angekündigt.

Amazon kooperiert Santander

Um die neue Amazon Visa Kreditkarte in Deutschland einführen zu können, ist Amazon eine Partnerschaft mit der spanischen Großbank Santander eingegangen, wie der Konzern mitteilt. Konkret handelt es sich bei dem Bankpartner um den digitalen Santander-Ableger Open Bank unter dessen Marke Zinia.

Open Bank trifft letztlich auch die Entscheidung über Kreditkartenanträge. Die neue Kreditkarte wird laut Amazon „in den kommenden Wochen schrittweise für Kund:innen eingeführt“. Noch arbeite der Konzern daran, „den Kartenantrag für alle verfügbar zu machen“, wie es auf der entsprechenden Seite heißt.

Punkte sammeln und einlösen

Verfügen Nutzer:innen einmal über die neue Amazon-Kreditkarte, können sie damit bei Einkäufen Punkte sammeln. Das gilt sowohl für Einkäufe bei Amazon als auch bei anderen Läden, in denen Zahlung per Visa akzeptiert wird. Die gesammelten Punkte können dann für Einkäufe bei Amazon eingelöst werden.

Wer bei Amazon mit der Kreditkarte zahlt, bekommt ein Prozent auf Einkäufe in Punkten gutgeschrieben, also bei einem 100-Euro-Einkauf eine Gutschrift von einem Euro. Bei Einkäufen außerhalb von Amazon beläuft sich die Gutschrift auf 0,5 Prozent.

Vorteile für Prime-Mitglieder

Prime-Mitglieder erhalten zwei Prozent in Punkten zurück, wenn sie an bestimmten Tagen wie dem Prime Day einkaufen. Laut Amazon fällt für die Amazon-Visa-Karte keine Jahresgebühr an. Dabei kommt es nicht darauf an, ob man Prime-Mitglied ist oder nicht.

Für die Höhe der Startgutschrift ist die Mitgliedschaft dagegen schon von Bedeutung. Neukund:innen, die Prime-Mitglieder sind, erhalten 15 Euro gutgeschrieben, alle anderen nur zehn Euro.

Startgutschrift für Neu- und Bestandskunden

Wer bisher schon eine Amazon-Kreditkarte hatte – und Prime-Mitglied ist –, erhält beim Wechsel eine Gutschrift in Höhe von 25 Euro (15 Euro ohne Prime-Mitgliedschaft). Die Startgutschrift wird automatisch mit der ersten Kartenabrechnung verrechnet.

Das Online-Banking sollen Nutzer:innen über Amazons Visa-App und das entsprechende Webportal abwickeln können. Dort kann man auch eine Erhöhung des Kreditkartenlimits beantragen. Nach erfolgreicher Antragsgenehmigung und digitaler Signatur des Kreditkartenvertrags soll Kund:innen ein Limit von 2.000 Euro bereitstehen. 210 Euro (vorläufig, aber sofort nutzbar bei Amazon) sind es gleich nach Antragsgenehmigung.

Nutzer:innen können zudem zwischen Voll- und Teilzahlung wählen. Während bei der Vollzahlung der gesamte Betrag vom Girokonto abgebucht oder auf das Kartenkonto übertragen wird, ermöglicht es die Teilzahlung, den Betrag in Raten abzustottern. Dafür fällt allerdings ein effektiver Jahreszins von 20,13 Prozent an.