Amazon hat Büros und Meetingräume in einem Gefängnis bezogen

Amazon Web Services hat sich für einen außergewöhnlichen Standort für einige seiner Büros entschieden: ein ehemaliges Gefängnis in Haarlem, Niederlande. Der Umzug fand bereits im Jahr 2022 statt, und kürzlich hat ein Tiktok-Video, das nun auf X die Runde macht, das ungewöhnliche Büro und seine einzigartigen Merkmale ins Rampenlicht gerückt.

Anzeige Anzeige

Das Gebäude, bekannt als De Koepel oder Haarlem-Dome-Gefängnis, wurde 1901 eröffnet und 2016 geschlossen. Es ist ein Beispiel für ein Panopticon (auch Panoptikum), ein spezielles Gebäudedesign, das bei Gefängnissen beliebt war, da es ermöglicht, dass nur ein Wärter alle Zellen jederzeit im Blick hat. Dieses Konzept wurde vom französischen Philosophen Michel Foucault als Metapher für moderne Überwachungsgesellschaften verwendet.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Amazon baut keine Überwachungsbüros

Trotz des ungewöhnlichen Standorts hat AWS das ehemalige Gefängnisgebäude in Haarlem nicht bezogen, um seine Mitarbeiter effizient rund um die Uhr zu überwachen. Das Unternehmen nutzt einige Räume im dritten Stockwerk des Gebäudes, wie Business Insider berichtet.

Anzeige Anzeige

Hier wurde das AWS-Logo an den Türen der ehemaligen Zellen angebracht, die in Büros und Meetingräume umgewandelt worden sind. Das Innere des Gebäudes präsentiert sich mittlerweile sehr einladend und demonstriert, dass man selbst in einem ehemaligen Gefängnis eine angenehme Atmosphäre schaffen kann.

Insider führte ein Gespräch mit Valerie Vallenduuk, der Betriebsleiterin bei Cupola XS, dem Unternehmen, das die Büroflächen in De Koepel verwaltet. Sie beschreibt das Projekt als einen Technologiecampus, der Unternehmer und Studenten vereint und darüber hinaus kulturelle Aktivitäten bietet wie Kinobesuche im Keller oder Orchesterkonzerte am Sonntag.

Anzeige Anzeige

Viele verschiedene Unternehmen sind eingezogen

Neben AWS haben auch verschiedene Investment-Unternehmen und Banken, darunter Rabobank, ROM InWest und BCNL, ihren Platz in dem umgestalteten Gefängnisgebäude in Haarlem gefunden.

Das Gebäude dient nicht nur als Arbeitsplatz; es werden auch Führungen durchgeführt, und Studenten haben die Möglichkeit, die Räumlichkeiten zum Lernen zu nutzen. Diese vielseitige Nutzung des Gebäudes spiegelt eine typische niederländische Vorliebe wider, alte Gebäude für neue Zwecke umzuwandeln.

Anzeige Anzeige

Ein weiteres Beispiel hierfür ist die Westergasfabriek in Amsterdam, einst eine Gasfabrik und heute ein kultureller Treffpunkt. Ähnlich wurde Het Arresthuis in Roermond, ein altes Gefängnis, in ein luxuriöses Hotel umgewandelt.

Mehr zu diesem Thema Investment Amazon