Amazon Prime Day 2024 steht fest: Auf welche Schnäppchen du dich freuen kannst

„Hunderttausende Angebote für Prime-Mitglieder“ verspricht Amazon einmal mehr und bestätigt, was Marketplace-Händler:innen schon erwartet hatten: Der diesjährige Prime Day findet am 16. und 17. Juli statt. Wie immer startet der Prime Day um Mitternacht und geht am zweiten Tag bis 23.59 Uhr, was insbesondere für die Blitzangebote von Relevanz ist.

An den beiden Tagen sollen Prime-Mitglieder exklusiven Zugang zu Hunderttausenden von Schnäppchen in verschiedenen Kategorien wie Bekleidung, Elektronik, Küchengeräte und Beauty-Produkte haben. Teilnehmen werden neben großen Marken wie Lego, Sony, AEG und WMF auch kleinere Unternehmen und Private Labels. Gerade für Letztere ist der Prime Day zu einer attraktiven Möglichkeit für zusätzlichen Umsatz geworden.

Es ist der mittlerweile zehnte Prime Day – und wie inzwischen üblich, wird er über zwei Tage gehen, wobei es eine Reihe von Angeboten im Vorfeld geben wird. Die meisten Angebote werden an den beiden Tagen allerdings durchgängig verfügbar sein, solange der Vorrat reicht. Personalisierte Deals werden nur für bestimmte Zeiträume verfügbar sein.

Sonderpreise bei Fire TV, Kindle, Ring und Co.

Wie schon in den vergangenen Jahren üblich, werden die Amazon-eigenen Produkte, etwa Echo- und Fire-TV-Geräte, Fire-Tablets, Kindle, Ring, Blink sowie Eero-Geräte, vergünstigt angeboten werden, wobei neben den aktuellen Gerätejahrgängen auch Restbestände der Vorjahresserie besonders günstig sein werden. Auch entsprechende Bundle-Angebote sind zu erwarten.

Zusätzlich wird es im Vorfeld des Prime Days exklusive Angebote geben, darunter ein fünfmonatiges, kostenloses Probeabonnement von Amazon Music Unlimited und 15 kostenlose Videospiele für Gaming-Fans im Rahmen des Prime-Gaming-Angebotes. Die Spiele, darunter Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords sowie Hitman Absolution werden bereits ab sofort verfügbar sein.

Eine Besonderheit gibt’s auch bei Amazon Fresh, dem Lieferdienst für Lebensmittel: Ab 1. Juli können Prime-Mitglieder bis zu 20 Prozent günstiger einkaufen, und Neukund:innen erhalten den ersten Einkauf kostenlos zugestellt sowie einen Rabatt in Höhe von 15 Euro ab einem Mindestbestellwert von 60 Euro.

Zur Vorbereitung auf den Prime Day sollten Prime-Mitglieder die Deal-Benachrichtigungen aktivieren und verschiedene Lieferoptionen nutzen, um ihr Einkaufserlebnis zu optimieren. Bekanntermaßen reicht für die Teilnahme eine Probemitgliedschaft von Prime aus.

International nach Angeboten Ausschau halten

Der Prime Day findet auf allen Amazon-Märkten mit Ausnahme Indiens statt. (In Indien ist er später im Jahr angesetzt.) Für Kund:innen aus Deutschland lohnt es sich daher, auch auf den anderen Marktplätzen nach entsprechend attraktiven Angeboten Ausschau zu halten, beispielsweise in Frankreich, Italien, Spanien oder Großbritannien.

Mit welchen Tools du die Preise vergleichen kannst, welche Produkte an diesen Tagen besonders günstig sind und warum Vorbereitung so wichtig ist, wenn du etwas Bestimmtes suchst, erfährst du in diesem Ratgeber.

Wie du dich generell optimal auf den Amazon Prime Day vorbereiten kannst und was du im Vorfeld wissen musst, zeigen wir dir in diesem Ratgeber. Und natürlich halten wir dich auch auf dem Laufenden – sobald es attraktive Angebote rund um den Prime Day gibt, erfährst du es bei uns.