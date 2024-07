Passend zum Amazon Prime Day: Google hat neues Rabatt-Feature – so nutzt ihr es

Schnäppchen beim Onlineshopping sorgen in der Regel für positive Überraschungen. (Foto: fizkes/Shutterstock)

Passend zum Amazon Prime Day gibt Google Rabattcodes neue Platzierungen: Sie werden in der Suche direkt neben den Produkten angezeigt. In Deutschland ist das neu, bisher sind solche Rabatt-Buttons in Indien und den USA aufgetaucht.

Anzeige Anzeige

Code wird direkt in Suchergebnissen angezeigt

Für Nutzer:innen sind die Buttons in den Suchergebnissen leicht erkennbar. Direkt in einem Snippet wird unten rechts neben einem kleinen Scheren-Symbol der Code eingeblendet. Daneben ist eine knappe Beschreibung des Rabatts zu finden: Genannt werden Höhe und Laufzeit.

Schnäppchen­jäger:innen klicken direkt auf den Scheren-Button, damit wird der Code in die Zwischenablage kopiert. Hat das geklappt, wird die Bestätigung „Code wurde kopiert“ angezeigt. Beim Bestellen des Produkts über die passende Website muss er regulär im entsprechenden Feld eingegeben werden.

Anzeige Anzeige

Rabattaktionen bei Saturn nicht sichtbar

Allerdings ist das Feature nicht für alle Produkte verfügbar. Aktuell ist es etwa bei Angeboten der Tierbedarfsketten Zooplus und Futterplatz verfügbar. Für Rabatte bei Saturn, etwa für einen Dyson-Staubsauger, funktionieren sie noch nicht.

Für Nutzer:innen ist die Neuerung praktisch, da sie Rabatte direkt anzeigt. Auch für Unternehmen bringt das Feature Vorteile: Durch das direkte Platzieren kommen sie Kund:innen entgegen – das ist ein guter Service – und heben sich möglicherweise von Mitbewerber:innen direkt ab. Zudem ist die Rabattanzeige auch für Google tendenziell praktisch: Je mehr Informationen Nutzer:innen direkt in ihren Suchergebnissen finden, desto weniger müssen sie die Google-Suche für Produktvergleiche auf anderen Websites verlassen.

Anzeige Anzeige

Gutscheinportale könnten Traffic-Veränderungen merken

Laut dem SEO-spezialisierten Portal SEO-Südwest sind zudem Auswirkungen für Anbieter:innen von Gutscheinportalen denkbar. Ihr Traffic könnte durch die neuen Buttons beeinflusst werden.

Ob die Rabattcodes für weitere Produkte kommen, ist offen. Derzeit scheinen sie sich besonders an Vergünstigungen für ein Produkt zu orientieren. Außerdem werden sie auch nicht angezeigt, wenn die Produkte zwar reduziert sind, dafür aber kein Gutschein benötigt wird. Amazon-Prime-Angebote bekommen den Button daher nicht.

Anzeige Anzeige

Ihr wollt beim Zocken sparen? Hier gibt es Tipps, wie das bei Steam gelingt:





5 Bilder ansehen 5 Tipps, wie ihr auf Steam Geld spart Quelle: (Foto: ShinoStock/Shutterstock)