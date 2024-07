Amazon Prime Day: So holst du dir 15 Euro Guthaben mit nur einem Foto

Der Amazon Prime Day steht an. Am 16. und 17. Juli lässt Amazon einmal mehr die Preise sinken – und das fast weltweit. Was du dazu beachten musst, erklären wir dir hier. Unterdessen ist eine Aktion bekannt geworden, mit der sich viele Nutzer:innen ein Startguthaben in Höhe von 15 Euro sichern können.

Amazon geht es offenbar darum, die eigene Bildercloud bekannter zu machen. Kund:innen mit einem gültigen Prime-Account, der keine kostenlose Probemitgliedschaft sein darf, die zum ersten Mal ein Foto dort hochladen, haben vier Tage später einen Amazon-Gutschein in Höhe von 15 Euro in ihrem Postfach. Dieser kann für alle Amazon-eigenen Waren oder digitalen Inhalte verwendet werden, sofern diese über Amazon selbst vertrieben werden.

Geringer Aufwand für 15 Euro Guthaben bei Amazon

Es gibt allerdings auch ein paar Einschränkungen: Amazon erklärt, dass das Angebot nur für jene Kund:innen gilt, die eine Aktions-E‑Mail erhalten haben. Nutzer:innen in Angebotsforen, die einen bestehenden Prime-Account haben, erklären allerdings, dass sie teilnehmen konnten, ohne die Mail (bisher) erhalten zu haben. Es lohnt sich also, auf den Anmelden-Button auf der Aktionsseite zu klicken.

Leichter zu erfüllen sind andere Kriterien: Das Angebot gilt nur für Privatkund:innen mit aktivem Prime, und du musst eine Rechnungsadresse in Deutschland angegeben haben und ein sichtbares Bild in einem gängigen Bildformat wie JPEG oder TIFF hochgeladen haben. Dass es den 15-Euro-Gutschein nur einmal pro Kund:in gibt, versteht sich wahrscheinlich von selbst.

Letztlich ist das Angebot aber durchaus attraktiv, weil es mit einem überschaubaren Aufwand verbunden ist und du nicht verpflichtet bist, den Bilderdienst darüber hinaus dauerhaft zu nutzen. Auch entstehen keine damit verbundenen weiteren Kosten. Amazon Photos ermöglicht das Speichern, das Betrachten und das Hochladen von Fotos mit nahezu jedem kompatiblen Endgerät. Prime-Mitglieder erhalten einen unbegrenzten Online­speicher­platz für Fotos und fünf Gigabyte Speicherplatz für Videos. Wer kein Prime-Mitglied ist, erhält immerhin fünf Gigabyte für Fotos und Videos.

