Amazon Prime Days 2023: Das Datum steht – und die ersten Angebote laufen

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Neue Kund:innen durch Schnäppchenpreise gewinnen, bestehende mit Angeboten versorgen: Die Amazon Prime Days sind neben anderen Angebotstagen wie dem Black Friday mittlerweile eine feste Größe im E-Commerce-Kalender. Jetzt gibt es die ersten Infos zum diesjährigen Shopping-Event.

Wann ist der Amazon Prime Day 2023?

Wie Amazon in einer Pressemitteilung verkündet hat, finden die Prime Days 2023 am 11. und 12. Juli statt. Erste Sonderangebote gibt es allerdings schon ab dem 21. Juni, einige Aktionen laufen außerdem auch nach den Prime Days noch weiter. So werden beispielsweise bei Amazon Gaming wöchentlich kostenlose Spieleklassiker und Features freigeschaltet, der Lebensmittellieferdienst Amazon Fresh bietet vom 3. bis 31. Juli in München, Hamburg, Berlin und Potsdam Rabatte von bis zu 30 Prozent auf ausgewählte Produkte.

Sparen am Amazon Prime Day: Geht das auch mit Probe-Abo?

Wie der Name schon sagt, richten sich die Amazon Prime Days eigentlich nur an Amazon-Kund:innen, die Teil des Prime-Abo-Programms sind. Das ist normalerweise kostenpflichtig – für die Prime Days reicht aber auch die kostenlose Probeversion. Wer sich die zulegt, um von den Angeboten am 11. und 12. Juli zu profitieren, sollte allerdings daran denken, rechtzeitig zu kündigen: Nach 30 Tagen will Amazon nämlich 8,99 Euro pro Monat von seinen Prime-Mitgliedern.

Wie kann ich mich auf den Amazon Prime Day vorbereiten?

Ob mit regulärem Prime-Konto oder mit Probe-Abo: Wer bei den Prime Days möglichst passende Angebote erhalten will, kann dafür schon im Vorfeld die Weichen stellen. Amazon hat in seiner App eine eigene Prime-Day-Seite* erstellt, über die man persönliche Interessen angeben und Push-Benachrichtigungen für entsprechende Deals aktivieren kann – so flattern am 11. und 12. Juli die Angebote bequem und gefiltert aufs Handy.

