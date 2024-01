Amazon strich seine Stelle – doch dieser Mitarbeiter bekommt weiterhin Gehalt

Bei Amazon ging es 2023 turbulent zu. Wie auch andere Tech-Konzerne hat der E-Commerce-Riese eine beispiellose Entlassungswelle losgetreten und sich von rund 27.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getrennt. In einem nun erschienenen Blogbeitrag schreibt Justin Garrison, einst Senior Developer Advocate bei Amazon Web Services (AWS), dass auch er nicht mehr für das Unternehmen arbeitet, aber immer noch ein Gehalt erhält. Der Mitarbeiter verwies in dem Rahmen auf eine Praxis, die als „stille Entlassung“ bezeichnet wird.

Anzeige Anzeige

Amazon-Taktik: Stelle gestrichen, keine Kündigung

Dahinter verbirgt sich die Taktik, sich von Teammitgliedern zu trennen, ohne sie zu kündigen. „Die negative Presse im Zusammenhang mit Entlassungen war nicht gut. Aber der effektivste Weg, die Betriebskosten zu senken, ist weiterhin, alle teuren Mitarbeiter loszuwerden. Wie konnte man sie also zwingen, ohne Abfindungen massenhaft zu gehen? Indem man sie unglücklich macht und sie stillschweigend entlässt“, schreibt Garrison. Man trieze sie, indem sie ins Büro zurückbeordert oder in Positionen gesteckt werden, die schlechter bezahlt sind.

In seinem Blogbeitrag teilt Garrison mit, dass er nach der Streichung seiner Stelle und seines Teams im Ungewissen gelassen wurde, was mit ihm passieren würde. Ihm wurde weder eine neue Position angeboten noch eine direkte Kündigung mit Abfindung ausgesprochen. Er schreibt, dass er quasi immer noch angestellt ist, jedoch ohne definierte Aufgaben, und dass, trotz seiner Bemühungen, eine neue Rolle oder eine Abfindung zu bekommen, er ständig ignoriert wird. Seit Monaten wartet er auf eine Antwort seines Arbeitgebers.

Anzeige Anzeige

„Sie sagten, unsere oberste Priorität sei es, einen anderen Job zu finden. Jede Stelle, die wir fanden, hatte jedoch erhebliche Nachteile. Geringere Bezahlung, niedrigerer Titel, Return to Office oder verschiedene andere Dinge. Es war klar, dass sie wollten, dass wir eine andere Rolle annehmen, die wir später von uns aus wieder kündigen werden“, schreibt er. „In den folgenden zweieinhalb Monaten bat ich jede Woche um ein Update zu meinem Beschäftigungs- und Abfindungsszenario.“ Vier Monate später sei immer noch nichts passiert.

Amazon-Taktik weitverbreitet

Der einst leitende Angestellte erwähnt, dass er nicht der Einzige ist, der diese Situation derzeit durchmacht. „Dies ist in mehreren Bereichen geschehen, da Amazon stillschweigend Menschen entlässt, ohne ihnen eine Abfindung zu zahlen oder die Kündigung auszuhändigen.“ Er schreibt, dass ähnliche Methoden auch in anderen Großunternehmen breit angewandt werden und sich das 2024 fortsetzen wird. Gegenüber Business Insider erklärt er, dass sein Blogbeitrag eine Vielzahl an Rückmeldungen bekam, in der Menschen ähnliches berichten.

Anzeige Anzeige

In eigener Sache: In unserem t3n-Guide lernst du, Klarheit über die eigenen Prioritäten zu erlangen und fokussierte Entscheidungen zu treffen. Lerne mit unseren Praxisguides mehr für deinen Job! In unserem t3n-Guide lernst du, Klarheit über die eigenen Prioritäten zu erlangen und fokussierte Entscheidungen zu treffen. Lerne mit unseren Praxisguides mehr für deinen Job! Hier geht’s zum Shop

Arbeitsalltag: 10 Diagramme und Grafiken, die wir fühlen!

10 Bilder ansehen Instagramer Matt Shirley illustriert Arbeitsalltag: 10 Grafiken, die wir fühlen Quelle: Matt Shirley

Mehr zu diesem Thema Gehalt Personal Amazon