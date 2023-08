Amazon testet neues Bewertungssystem – auch in Deutschland

Never change a running system: Am alten Bewertungssystem von Amazon gab es wenig auszusetzen. (Foto: Peace-loving/Shutterstock)

Wie Android Police berichtet, wird Amazon-App-Nutzer:innen vereinzelt und in bestimmten Regionen bei Produkten nicht mehr das altbewährte Bewertungssystem angezeigt, sondern ein neues, das statt aus fünf prozentual gefüllten Sternen nur noch aus einem besteht. Betroffen davon sind laut der Recherche Mobile-App-Anwender:innen in Indien und die Verkaufsseite in Deutschland.

Anzeige Anzeige

Amazons 5-Sterne-System: Alles auf einen Blick

Bisher konnte man bei Amazon schnell und auf einen Blick erkennen, mit welchem Durchschnittswert aus dem Fünf-Sterne-Ratingsystem ein Produkt bewertet wurde. Aus allen Kund:innen-Rezensionen wurde ein Durchschnittswert errechnet, der als Zahl neben dem Produktbild zu finden war – zusätzlich veranschaulicht durch fünf Sterne, die je nach Wert anteilig gelb gefüllt waren.

Android Police weist darauf hin, dass der Zahlenwert laut Amazon nie nur aus durchschnittlichen Bewertungen bestanden hat, sondern aus vielen unterschiedlichen Faktoren errechnet wurde. Eigene Berechnungen ergaben aber, dass die Zahl eigentlich immer mit dem Durchschnittswert identisch war.

Anzeige Anzeige

Aus irgendeinem Grund scheint Amazon dieses System für verbesserungswürdig zu halten und testet jetzt ein neues, bei dem Nutzer:innen nur noch ein einzelner Stern angezeigt wird, gepaart mit einem Wert, der nicht mehr den Durchschnitt aus allen Bewertungen repräsentiert, sondern nur noch den prozentualen Anteil aller Fünf-Sterne-Bewertungen.

Neues Bewertungssystem bei Amazon: Anfälliger für Betrug

Es spielt also keine Rolle mehr, ob das Produkt statt fünf eher vier oder nur einen Stern erhalten hat, diese Bewertungen stehen einfach insgesamt prozentual allen Fünf-Sterne-Bewertungen gegenüber. Außerdem ist nicht mehr wie zuvor auf den ersten Blick ersichtlich, wie viele Bewertungen ein Produkt insgesamt erhalten hat.

Anzeige Anzeige

Wer die Bewertung eines Produktes anklickt, erhält nach wie vor eine ausführliche Aufschlüsselung der unterschiedlichen Bewertungen, aber in der Gesamtübersicht ist der Informationsgehalt eingeschränkt.

Das neue System ist damit nicht nur deutlich weniger aufschlussreich, es erleichtert unehrlichen Verkäufer:innen auch, mit Fake-Bewertungen das Gesamt-Rating ihres Produktes nach oben zu treiben, weil nur noch die schiere Zahl von Fünf-Sterne-Ratings im Vordergrund steht und es keinen Unterschied mehr macht, wenn diesem Wert sehr schlechte Bewertungen gegenüberstehen.

Anzeige Anzeige

Amazon hat sich auf Nachfrage von The Verge nicht besonders aufschlussreich zum Test geäußert. Das Unternehmen ließ lediglich mitteilen: „Wir sind immer auf der Suche nach Innovation, um den Kunden das bestmögliche Einkaufserlebnis zu ermöglichen.“

Die witzigsten 1-Stern-Rezensionen auf Amazon

10 Bilder ansehen Die witzigsten 1-Stern-Rezensionen auf Amazon Quelle: ADragan/Shutterstock

Mehr zu diesem Thema Amazon