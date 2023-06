Android 14 Beta 3 bringt neues Sperrbildschirm-Design und mehr

Android 14 Beta 3 ist fertig und steht für viele Pixel-Smartphones, inklusive des neuen Pixel 7a (Test), zur Installation bereit. Mit dem Release hält Google sich an den selbst gesetzten Zeitplan für die Android-14-Entwicklung.

Android 14 Beta 3: Entwickler können ihre Apps jetzt finalisieren

Mit der neuen Version erzielt das Update den Meilenstein der Plattformstabilität, bei dem Schnittstellen (API) und auf Entwickler:innen ausgerichtete Funktionen final sind. Das bedeutet, dass Entwickler:innen alle „notwendigen Kompatibilitätsupdates“ für ihre Apps, die auf Android 14 ausgerichtet sind, entwickeln und veröffentlichen können, erklärt Dave Burke, VP of Engineering für Android bei Google.

Für Entwickler:innen gebe es „eine Menge zu entdecken“, so Burke. Mit der Beta 3 ziehen dem Google-Manager zufolge neue Funktionen für die Barrierefreiheit ein, wie zum Beispiel die nicht-lineare Skalierung von Schriftarten. Ferner gebe es Datenschutzverbesserungen, einschließlich des eingeschränkten Zugriffs auf Fotos und Videos. Auch eine neue Animation in der Gestennavigation und Funktionen, die sich weiter an die OpenJDK-17-LTS-Version anpassen, gehören laut Burke dazu.

[crosslinkds ids=“1545323,1552470,1551952″]

Android 14: Neuer Sperrbildschirm zieht ein

Nicht nur für Entwickler:innen liefert die neue Beta Neuerungen, auch nutzer:innenseitig bringt Google neue Spielereien. Denn die zur Google I/O 2023 angekündigte Erweiterung des Sperrbildschirms ist mit der Beta 3 eingezogen. In den Einstellungen „Hintergrund & Stil“ finden sich neue Registerkarten für „Sperrbildschirm“ und „Startbildschirm“.

Auf der Karte für den Sperrbildschirm lassen sich nun verschiedene Uhrendesigns auswählen sowie die Farbe und Größe anpassen. Zudem besteht die Möglichkeit, die Sperrbildschirm-Shortcuts zu ändern. Neu ist ferner, wie die Shortcuts auf dem Lockscreen aktiviert werden: Anstelle eines schnellen Taps ist nun ein Langdruck erforderlich. Dadurch sollen die Aktionen nicht versehentlich ausgelöst werden.

Wie die ersten Vorabversionen lässt sich auch die dritte Android 14 Beta über das Android-Beta-Programm herunterladen und automatisch installieren sowie aktualisieren. Kompatibel sind alle Pixel-Modelle von 4a 5G bis zum neuen Pixel 7a.

Mehr zu diesem Thema Google Apps Android