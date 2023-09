Android mit neuem Logo und Features – und gute Nachrichten für alle, die mehrere Messenger nutzen

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

Android veröffentlicht Feature-Drop

Während viele auf den Release von Android 14 warten, schickt Google sich an, zunächst erst einmal neue Funktionen für viele Android-Smartphones freizugeben. Unter anderem könnt ihr jetzt mit Android Auto an Zoom-Calls teilnehmen. Um auf den Release von Android 14 einzustimmen, gibt es zwar keine Süßigkeiten mehr – die hat Google schon mit Android 10 „Q“ abgeschafft –, aber ein neues Bugdroid-Logo in 3D.

Messenger werden interoperabel

Nachrichten von Signal oder Threema auch in Whatsapp lesen? Wer das möchte, kann es – jedenfalls in der europäischen Union – schon bald tun. Die Europäische Kommission hat insgesamt sechs große Tech-Unternehmen – Meta, Alphabet, Bytedance, Microsoft, Apple und Amazon – als sogenannte Gatekeeper eingestuft. Für sie gelten künftig strengere Regeln zum Beispiel beim Datenschutz; für Nutzer:innen sollen sich zahlreiche Vorteile ergeben.

Disney Plus für 1,99 Euro im Monat

Die Zeiten, in denen so gut wie alle Streaminganbieter kostenlose Testmonate angeboten haben, sind größtenteils vorbei. Selbst Apple TV Plus spielt mit dem Gedanken, dieses Feature abzuschaffen. Auftritt Disney Plus: Der Streamingdienst hat heute ein Angebot gestartet, das fast gratis ist: Wer jetzt ein Abo abschließt, zahlt für die ersten drei Monate nur 1,99 Euro im Monat. Wir haben die Details.

Das war es schon wieder mit dem t3n Daily für heute. Noch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf t3n.de.

