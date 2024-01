Apple Vision Pro: Geleakte Videos zeigen flüssiges Surfen im freien Raum

Der Leak einer Reihe kleiner Videos gibt Einblicke in das VR-Erlebnis des Apple-Headsets Vision Pro. Einen Clip hat Apple gleich offline nehmen lassen, er existiert jedoch auf Discord weiter. Das Gerät selbst befindet sich zurzeit in einer Beta-Runde bei Entwicklern, auf den US-Markt kommt es voraussichtlich im Februar.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Vision Pro: Safari mit mehreren Fenstern

In dem letzten Video vom 30. Dezember sieht man, wie ein:e Nutzer:in namens M1Astra verschiedene Fenster in Safari anordnet. Demnach kann man Tabs Ecke an Ecke ausrichten, um beide auf einmal einzusehen, oder sich ihnen einzeln per Kopfdreh zuwenden. Die Fenster werfen Schatten zudem aufeinander, wenn sie übereinander gezogen werden.

Eine Home-Ansicht zeigt sechs Tabs in zwei übereinanderliegenden Reihen mit je drei Tabs. Die äußeren hat Apple leicht zur Seite gedreht, die mittleren zwei flach abgebildet. Inverse schreibt: „In der Demo werden bis zu fünf Fenster gleichzeitig angezeigt, aber es scheint keine Begrenzung zu geben, wie viele man öffnen kann.“

Anzeige Anzeige

In einem anderen Video, das zuletzt von der Plattform X verschwunden ist, nun aber auf einem eigens eingerichteten Discord-Server weiter besteht, sieht man, wie jemand in verschiedenen Tabs surft. Die Brille zeigt die Registerkarten über dem Sichtfeld, daneben und darunter an. Jemand wechselt zwischen den Tabs, zieht heraus, erstellt neue Fenster, positioniert sie und verändert ihre Größe. Das alles geschieht schnell und flüssig.

So flüssig, wie die Fachwelt ausruft, wirkt die Darstellung zwar nicht. Das könnte aber am Video liegen – und nicht an der Performance der Brille. Interessant ist, dass man sich anscheinend auch innerhalb der Apps die Lage der Brille anzeigen lassen kann.

Anzeige Anzeige

Apples Spatial Computing ab Ende Februar

Die letzten Gerüchte besagen, Apple habe die Produktion hochgefahren, um die neuen Brillen Ende Februar in den USA auszuliefern. Interessierte in Deutschland und Europa müssen hingegen noch ein wenig warten. Fachleute rechnen mit einem Marktstart Ende des Jahres.

Mehr zu diesem Thema Apple Safari Vision Pro