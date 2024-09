Apple, Google, Samsung: KI-Wettrennen um den Smartphonemarkt

Künstliche Intelligenz ist in Form von generativen Bild-KIs oder Sprachmodellen schon länger in und auf Smartphones zu finden, doch in diesem Jahr scheint es bei den Herstellern kaum noch ein anderes Thema zu geben. Hardware? Wird zwar kurz gezeigt, die meiste Zeit drehen sich die Präsentationen aber um die Software und die KI-Funktionen.

Im Juni präsentierte Apple seine Pläne für iOS 18 und macOS Sequoia, Samsung zeigte schon davor bei der S-Reihe und später dann bei den neuen Flip- und Fold-Modellen welche KI-Fähigkeiten sie von Google übernehmen und Google selbst präsentiert mit dem Pixel 9 ein Telefon, das durch und durch auf KI setzen soll – auf jeder Ebene des Systems.

Aber wer hat eigentlich in diesem Jahr die Nase vorn bei Hard- und Software und wer bietet die sinnvollste Einbindung von KI? Und wie steht es eigentlich generell beim Thema Innovationen bei Hardware in diesem Jahr? Diese und weitere Fragen besprechen unser Chefredakteur Marcel Romahn und unser New-Tech-Redakteur Caspar von Allwörden im Podcast.

