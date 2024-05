iPad Air (2024) jetzt in zwei Größen: Apple pumpt das Tablet auf

Kaum ging das Apple-Event am 7. Mai los, da geb es auch schon die ersten Geräte zu sehen. Das Unternehmen stellte das neue iPad Air 2024 vor. Wie erwartet, gibt es das Tablet nun in zwei Größen: mit 11 und 13 Zoll großem Bildschirm. Schade: Ein neues Design spendiert Apple dem Tablet nicht. Die einzige sichtbare Neuheit am Gehäuse ist die neue Position der 12-Megapixel-Frontkamera. Sie sitzt jetzt in der Längsseite. Das ist besser für Videokonferenzen, wenn es im (altbekannten) Magic Keyboard oder in einer anderen Hülle angedockt ist.

Anzeige Anzeige

iPad Air jetzt mit M2-Prozessor

Im Inneren geht Apple den nächsten logischen Schritt. Auf den M1- folgt der M2-Prozessor. Der soll, na klar, mehr Leistung liefern – für die Arbeit und zum Zocken. Apple verspricht bis zu 50 Prozent mehr Leistung. Wie sich das im Alltag auszahlt, kann natürlich erst ein Test zeigen.

Außerdem sind die iPad-Air-Modelle mit dem neuen Apple Pencil Pro kompatibel. Den gibt es für 149 Euro extra. Zu teuer? Dann ist der Apple Pencil mit USB-C-Anschluss für 89 Euro vielleicht die besser Wahl. Verzichten müsst ihr dann auf das drucksensitive Gehäuse des Pro-Stiftes, über das sich ein Menü mit einer Werkzeugauswahl öffnen lässt. Außerdem lässt sich ein verlorener Apple Pencil Pro über das „Wo ist?“-Netzwerk wiederfinden.

Anzeige Anzeige

Der Rest ist Produktpflege. Der Bildschirm des kleinen iPad Air löst mit 2360 x 1640 Pixeln auf, der des großen mit 2732 x 2048 Bildpunkten. Das ergibt jeweils 264 Pixel pro Zoll (oder Pixel per Inch, ppi). OLED-Technik wie bei den neuen Pro-iPads gibt es bei den Airs nicht.

Online geht es via Wi-Fi 6E. Der Vorgänger unterstützte nur Wi-Fi 6. Gegen Aufpreis gibt es das iPad Air auch mit 5G. Ebenfalls neu: Wer sich das neue iPad kauft, bekommt mindestens 128 Gigabyte Speicher. Vorher waren es nur 64 Gigabyte. Der Schritt war also überfällig. Maximal könnt ihr das Tablet mit 1 Terabyte Speicher ausrüsten. Verzichten müsst ihr nach wie vor auf Face ID. Stattdessen ist der Fingerabdrucksensor Touch ID in den Einschalter eingebaut.

Anzeige Anzeige

Die neuen Tablets könnt ihr ab sofort vorbestellen. Das 11 Zoll große iPad Air ist ab 699 Euro erhältlich. Die 13-Zoll-Variante kostet mindestens 889 Euro.