Apple Pay Later am Ende: Warum der iPhone-Konzern seine Bank-Ambitionen aufgibt

Erst im vergangenen Jahr hatte Apple in den USA „Apple Pay Later“ eingeführt. Der Bezahldienst ermöglicht Kund:innen Ratenzahlungen, auch bekannt als sogenannte „Buy now pay Later“-Funktion (BNPL). Doch nun stellt Apple den Service zum Jahresende wieder ein. Stattdessen plant der iPhone-Konzern einen neuen Bezahldienst mit Ratenkrediten, die dann aber über Kredit- und Debitkarten von Drittanbietern laufen sollen.

Anzeige Anzeige

Man wolle in Zusammenarbeit mit Apple-Pay-fähigen Banken und Kreditgebern mehr Nutzern:innen an mehr Orten auf der ganzen Welt flexible Zahlungen ermöglichen, begründet Apple den Schritt. Noch offene Krediten werden zwar noch über Apple Pay Later abgewickelt, allerdings werden keine neuen Kredite mehr gewährt, wie CNBC berichtet.

Mit der Entscheidung gibt der Big-Tech-Konzern offenbar seine Ambition auf, selbst zu einer Art Bank zu werden, und konzentriert sich stattdessen auf Partnerschaften mit etablierten Finanzdienstleistern. So eine Partnerschaft hatte Apple seit der Einführung der Apple Card im Jahr 2019 bereits mit Goldman Sachs.

Anzeige Anzeige

Die Bank erleichtert den Zugang von Apple zum Mastercard-Netzwerk und ist Grundlage für seine Sparkonten– und Kreditkartenangebote. Allerdings wird diese Partnerschaft gerade beendet. Für Goldman Sachs soll die Kooperation mit Apple ein Verlustgeschäft gewesen sein.

Kurze Bewährungszeit

Apple Pay Later war seit März 2023 nur für US-Kund:innen verfügbar, galt aber als eine Art Testlauf für ein weltweites Angebot und machte vor allem Fintechs wie Klarna und Affirm Konkurrenz, die mit BNPL-Angeboten groß geworden sind.

Anzeige Anzeige

Nutzer:innen konnten mit Apple Pay Later Online- und In-App-Zahlungen in vier Tranchen über sechs Wochen hinweg zerlegen, wobei die zinslosen Kredite über die hundertprozentige Tochtergesellschaft Apple Financing abgewickelt wurden.

Anders als bei anderen Finanzdienstleistungen wie etwa der Apple Card übernahm Apple einen größeren Teil der finanziellen Abwicklung dabei selbst, inklusive eigener Kreditprüfungen und -entscheidungen.

Anzeige Anzeige

Neues BNPL-Angebot soll im Herbst starten

Nun hat Apple angekündigt, die neue Ratenkredit-Funktion im Herbst nicht nur in den USA einführen zu wollen. In Großbritannien wird der Konzern mit den Banken HSBC und Monzo zusammenarbeiten. In Australien werden die Ratenkredite gemeinsam mit ANZ und in Spanien mit der CaixaBank über Apple Pay ermöglicht.

In den USA kooperiert Apple mit Citi und Synchrony sowie mit Kreditgebern, die den Softwareanbieter Fiserv nutzen. Zudem werden US-Nutzer:innen in der Lage sein, Kredite direkt über Affirm zu beantragen, wenn sie mit Apple Pay bezahlen.