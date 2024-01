Neue Brille von Apple und neue Preise bei Tesla

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

Apple Vision Pro: Das sagen die ersten Nutzer

Die Zukunft ist schwer – zumindest wenn es nach den Aussagen der Medienhäuser geht, die die Apple Vision Pro testen durften. Trotzdem waren viele von der Brille begeistert. Jetzt gibt es die ersten Erfahrungsberichte.

Tesla senkt deutlich die Preise

Durch das Wegfallen der Umweltprämie sind im vergangenen Monat die Zulassungszahlen für Tesla-Autos zurückgegangen. Nun reagiert der Autobauer und senkt die Preise des Model Y. Dadurch sind die Modelle je nach Variation bis zu 7.700 Euro günstiger.

Heute Abend stellt Samsung das Galaxy S24 vor

Samsungs erstes KI-Smartphone kommt heute Abend: Mit der Galaxy-S24-Serie will der südkoreanische Techriese in eine neue Smartphone-Ära einsteigen, die unsere Hosentaschenrechner noch mehr zu persönlichen Assistenten machen. Interessierte und Samsung-Fans können heute Abend ab 19 Uhr per Livestream dabei sein. Wir zeigen euch, wie ihr das Event verfolgt.

Das war es schon wieder mit dem t3n Daily für heute. Noch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf t3n.de.

