Im April 2003 hatte Apple die dritte Generation seines iPods auf den Markt gebracht. Dieser wurde über das sogenannte Touch-Wheel gesteuert, das ungefähr die Hälfte der Vorderseite des Geräts einnahm. Darüber befanden sich vier mit LED hinterlegte Touch-Buttons und ganz oben schließlich das Display.

iPod-Prototyp mit Tetris-Klon an Bord

Jetzt hat der Fund eines iPod-Prototypen gezeigt, dass der iPod vor rund 21 Jahren eigentlich mit einem Tetris-Klon namens Stacker an Bord hätte ausgeliefert werden sollen. Entdeckt hat das Game in einer spielbaren, aber noch leicht Bug-behafteten Version der Youtuber Apple-Demo-YT. Der Kanal ist bekannt dafür, seltene Prototypen aufzuspüren.

Das aktuell im Mittelpunkt stehende iPod-Modell ist mit dem Hinweis DVT (Design Validation Testing) versehen, was es als Testgerät in einer mittleren Phase ausweist, wie Engadget schreibt. Die darauf zu findende Modellnummer A1023 ist jedenfalls keine bekannte Modellnummer irgendeiner iPod-Version.

Uralt-iPod läuft mit iPodOS 2.0

Auf dem Prototypen läuft eine Testversion von iPodOS 2.0 – und dort fand sich auch Stacker. Ähnlich wie bei Tetris werden hier verschiedene Bausteine nach links oder rechts bewegt, während sie mal schneller, mal langsamer zu Boden sinken. Ziel: Die Bausteine möglichst passend ineinanderstapeln, Reihen verschwinden lassen und Punkte sammeln.

Auf dem iPod fanden sich noch weitere Games im Prototyp-Status, darunter Block0 und Klondike, die sich als frühe Versionen von Brick und Solitär entpuppten. Während diese später für den iPod verfügbar waren, kam Stacker nie offiziell auf den Markt. Stattdessen konnten Tetris-Fans ab 2006 eine offizielle Version des Games für den iPod via iTunes erwerben.

Warum ist Stacker nie offiziell erschienen?

Warum, ist unklar. Möglich, dass Apple eine Auseinandersetzung mit den Tetris-Macher:innen scheute. Oder Verantwortliche bei dem Konzern das Game einfach für nicht iPod-tauglich hielten.

Apple-Demo-YT hat eigenen Angaben zufolge bei dem früheren Chef von Apples iPod-Sparte, Tony Fadell, nachgehakt. Dieser lieferte als Antwort allerdings nur ein aus dem Jahr 2022 stammendes Statement, das eigentlich alles nur noch nebulöser erscheinen lässt.

Apple bleibt Erklärung schuldig

Demnach sei Stacker nicht erschienen, „weil wir Spiele erst mit späteren Software-Releases hinzugefügt haben“, so Fadell. An dem kleinen Bug, der in dem Video zu sehen ist (ab Minute 10:33), lag es sicher nicht.

Primär dürfte der iPod-Prototyp dazu gedient haben, die Batteriedauer zu testen. Darauf deutet jedenfalls eine entsprechende Playlist hin. Wie es ist, wenn man Tetris (fast) zu Ende spielt, hat dieser Jugendliche vorgemacht.

