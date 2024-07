Apple Watch 10 und SE: Was sich bei den Smartwatches ändern soll

Eine Apple Watch SE am Handgelenk. (Foto: Ryan Photo Capture / Shutterstock)

Apple plant einige Änderungen bei den kommenden Modellen der Apple Watch. Besonders die Apple Watch 10 und die Apple Watch SE stehen dabei im Fokus. Laut Mark Gurman, dem Apple-Experten von Bloomberg, soll die Apple Watch Series 10 einen größeren Bildschirm bekommen, der fast so groß ist wie der der Apple Watch Ultra.

Zudem werden die Watch 10 und die Ultra 3 einen neuen und leistungsstärkeren Chip erhalten. Dieser Chip könnte in Zukunft KI-Verbesserungen ermöglichen. Allerdings plant Apple nicht, die KI-Suite, Apple Intelligence, auf die Watch zu bringen. Diese bleibt weiterhin dem iPhone, iPad und Mac vorbehalten. Welche KI-Funktionen genau gemeint sind, ist unklar.

Die Apple Watch SE soll ein Downgrade bekommen

Apple plant angeblich auch Änderungen an der Apple Watch SE, dem günstigsten Modell der Reihe. Dabei soll das Aluminiumgehäuse durch eines aus hartem Kunststoff ersetzt werden.

Dies würde den Preis senken, um besser mit der Galaxy Watch FE von Samsung konkurrieren zu können. Die Samsung-Watch kostet derzeit 219 Euro, während die aktuelle Apple Watch SE direkt beim Hersteller mit mindestens 279 Euro zu Buche schlägt. Die Änderungen sind bisher jedoch nicht offiziell von Apple bestätigt worden.

Neue Tracking-Funktionen könnten noch etwas länger brauchen

Apple arbeitet dem Bericht zufolge außerdem an einer Technologie zur Messung von Bluthochdruck. Allerdings gebe es Probleme, da die Tests nicht so genau sind, wie sie sein sollten. Daher könnte es sein, dass dieses Feature erst in einer späteren Generation kommt.

Auch bei einem Feature zur Messung von Schlafapnoe gibt es laut Gurman Schwierigkeiten. Hier besteht ein Patentstreit mit dem Unternehmen Masimo Corp. Wann dieses Feature veröffentlicht wird, ist daher ebenfalls unklar.