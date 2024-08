Warum die nächste Apple Watch SE ans iPhone 5c erinnern und gar nicht für dich gedacht sein könnte

Neben der Apple Watch Series 10 und der Watch Ultra 3 soll der Hersteller im September auch ein Update der Watch SE auf den Markt bringen. Im Gegensatz zu den bisherigen SE-Modellen setzt Apple einem Bericht zufolge auf ein anderes Gehäusematerial, das dem Hersteller mehr Spielraum bei der Farbe gibt. Außerdem könnte die Uhr günstiger werden.

Apple Watch SE mit Kunststoff- statt Aluminiumgehäuse

Wie der in Sachen Apple gewöhnlich gut informierte Bloomberg-Reporter Mark Gurman berichtet, soll die Watch SE nicht wie ihre Vorgänger mit einem Aluminium-, sondern mit einem Hartplastikgehäuse produziert werden. Dieser Wechsel könnte die Uhr „kinderfreundlicher“ machen und zudem „eine größere Auswahl an Farben ermöglichen“, so der Reporter.

Derzeit bietet Apple die zuletzt 2022 aktualisierte Watch SE in den drei eher dezenten Gehäusefarben „Mitternacht“ (Dunkelblau), „Polarstern“ (ein heller Goldton) und Silber an. Mehr Farbe und Individualisierungsmöglichkeiten gibt es schließlich durch eine recht große Auswahl an Armbändern. Mit der Umstellung auf Hartplastikgehäuse wäre die Produktion von Uhrengehäusen in verschiedenen Farben tendenziell einfacher als bei Aluminium, Edelstahl oder Titan und zudem potenziell attraktiver für jüngere Menschen. Das erinnert ein wenig an Apples Pläne mit dem iPhone 5c, dass 2012 in bunten Farben auf den Markt kam – danach aber schnell wieder verschwand.

Apple senkte schon bei der Watch SE 2022 den Preis

Ob Apple den Preis des nächsten SE-Modells senken wird, ist nicht gesichert, allerdings hat der Hersteller den Preis der aktuellen Watch SE seit der Vorstellung im September 2022 von 299 auf 279 Euro gesenkt. Um die potenzielle neue Zielgruppe anzusprechen, wäre eine weitere Preissenkung durchaus möglich.

Neben dem möglicherweise neuen Gehäusematerial wird die nächste Apple Watch SE vermutlich einen neueren Prozessor erhalten. Dabei könnte es sich entweder um den S9 Chip der Apple Watch Series 9 (Test) oder um den neuen S10 Chip der kommenden Apple Watch Series 10 handeln. Beide Optionen würden einen Geschwindigkeitszuwachs bedeuten.

Bei den Sensoren dürfte sich im Vergleich zum aktuellen Modell wenig ändern. Zumindest bisher waren Funktionen wie EKG und Always-on-Display den Topmodellen vorbehalten.

Neben der neuen Watch SE, der Watch Series 10 und Ultra 3 können wir voraussichtlich im September auch das iPhone 16 erwarten. Das iPhone SE 4 wird übrigens in der ersten Hälfte 2025 erwartet. Es kursieren schon allerhand Gerüchte über das „Budget-iPhone“, ob Apple wie bei der Watch SE womöglich auch auf ein bunteres Kunststoffgehäuse setzen könnte, ist ungewiss. Mit einem iPhone aus Kunststoff könnte Apple in gewisser Weise das iPhone 5c wieder aufleben lassen.