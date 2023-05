Apples App-Store: Kleine Entwickler steigern Umsatz um 64 Prozent

Wirtschaftswissenschaftler:innen der Analysis Group haben sich in einer aktuellen Studie eingehend mit den kleinen Entwicklern im App-Store von Apple beschäftigt. Sie kamen zu dem Schluss, dass sie weltweit mehr Kund:innen erreichten – und das sogar schneller als die Big Player.

Als kleine Entwickler gelten all diejenigen, die bis zu eine Million US-Dollar jährlich verdienen und weniger als eine Million jährliche Downloads verzeichnen. Sie machen mehr als 90 Prozent aller im App-Store vertretenen Entwickler aus.

Laut Studie konnten die kleinen Entwickler ihren Umsatz zwischen 2020 und 2022 um 71 Prozent steigern. In Europa verzeichneten sie in diesem Zeitraum ein Umsatzplus von 64 Prozent.

Besonders hoch fiel das Wachstum in Frankreich (122 Prozent), Großbritannien (58 Prozent) und in Deutschland (37 Prozent) aus.

Kleine Entwickler hängen die großen Entwickler ab

Kleine Entwickler, die seit 2020 in Apples App-Store vertreten sind, übertreffen beim Umsatzwachstum mittlerweile sogar die großen Entwickler, heißt es in der Studie mit dem Titel „Kleine Geschäfts- und App-Entwickler im App Store im Jahr 2022“. Demnach verzeichneten sie in allen App-Kategorien steigende Einnahmen. In den Kategorien „Gesundheit“, „Fitness“, „Sport“ und „Lifestyle“ konnten die App-Entwickler ihre Umsätze in den vergangenen zwei Jahren sogar mehr als verdoppeln.

Viele Entwickler, die im Jahr 2022 digitale Güter und Dienstleistungen im App-Store feilboten und mehr als eine Million Dollar verdienten, waren zuvor kleine Entwickler. Von diesen globalen Entwicklern waren vor nur fünf Jahren 40 Prozent entweder gar nicht im App Store vertreten oder verdienten weniger als 10.000 Dollar.

Ähnlich wie im Jahr 2021 traten auch 2022 Tausende neue kleine Entwickler aus der ganzen Welt dem App Store bei. Etwa 25 Prozent kamen aus Europa, 23 Prozent aus China, 14 Prozent aus den Vereinigten Staaten, 4 Prozent aus Japan und 35 Prozent aus anderen Regionen, darunter Südkorea, Indien und Brasilien.

Erfolgreiche kleine Entwickler im App-Store

Als Beispiele für äußerst erfolgreiche kleine Entwickler im App-Store hebt die Analysis Group unter anderem Plane Finder, iScape und Pocket Champs hervor.

Mit Plane Finder können Nutzer:innen Flüge in Echtzeit verfolgen und via Metal-API auf 3D-Karten visualisieren. Die App hat vom Small Business Program von Apple profitiert. In den letzten zwei Jahren ist das auf Abonnements basierende Geschäft von Plane Finder jährlich um 60 Prozent gewachsen.

iScape ist eine Augmented-Reality-App, mit der Benutzer:innen ihre eigenen Gärten und Landschaftsgestaltungsprojekte anhand eines einfachen Fotos entwerfen können. Die App verwendet Arkit und Spritekit, um den Nutzer:innen die Möglichkeit zu geben, in 2D und 3D zu arbeiten. Seit der Markteinführung wächst die App schnell mit über 2,5 Millionen Downloads und einem dreistelligen prozentualen Wachstum im Jahresvergleich.

Das unabhängige Spielestudio Madbox hat in den vergangenen vier Jahren mehr als 15 erfolgreiche Titel veröffentlicht. Besonders erfolgreich ist das Multiplayer-Rennspiel Pocket Champs mit einer schnell wachsenden Fangemeinde von zwei Millionen aktiven Nutzer:innen.

Durch qualitativ hochwertiges Gameplay und die kontinuierliche Einführung neuer Funktionen konnte das Studio ein Wachstum von 100 Prozent im Vorjahresvergleich verbuchen.

Das Small Business Program von Apple

Im Januar 2021 startete Apple das App Store Small Business Program, durch das kleine Entwickler, die im vorherigen Kalenderjahr bis zu eine Million Dollar im App-Store verdienten, einen reduzierten Provisionssatz von 15 Prozent erhalten können.