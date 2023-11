Die Apps des Jahres und GTA bei Netflix

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

Die besten Apps des Jahres – laut Apple

Apple hat die besten Apps des Jahres 2023 gekürt. Dabei wurden 14 Anwendungen aus verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Die Auswahl erfolgte basierend auf technischer Innovation, Benutzerfreundlichkeit, Design und dem Potenzial, kulturelle Veränderungen anzuregen. Auch Tim Cook, CEO von Apple, betonte die inspirierende Natur der Entwickler:innen, die kontinuierlich Apps entwickeln, die die Welt neu definieren. Die Gewinner reichen von Outdoor-Apps wie Alltrails bis hin zu innovativen Bildbearbeitungstools wie Photomator. Auch Spiele wie Hello Kitty Island Adventure wurden ausgezeichnet.

GTA bei Netflix: Streamingdienst macht Ernst in Sachen Gaming

Netflix-Abonnent:innen können ab Mitte Dezember auch in Deutschland auf ihren Mobil-Apps des Streamingdienstes drei Spiele der GTA-Reihe spielen. Diese sind kostenfrei spielbar und Teil der Erweiterung von Netflix. Das Unternehmen will so nun auch bei deutschen Nutzer:innen mit Gaming-Affinität punkten.

Da bekommt der Name Straßenbahn doch endlich einmal seine Berechtigung: Die Trackless Tram, die jetzt durch die westaustralische Stadt Perth fährt, rollt direkt auf Rädern über die Straße – über eine mit Sensoren ausgestattete eigene Spur. Schienen und eine Oberleitung braucht sie nicht. Ist das ein Modell für den ÖPNV der Zukunft? Expert:innen sind sich da nicht so sicher.



