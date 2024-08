Arbeiten mit Vision Pro und Quest 3 getestet: Der Monitor hat sein Ende gefunden

Mit der Meta Quest 3 und der Apple Vision Pro sind inzwischen zwei ernstzunehmende Mixed-Reality-Headsets auf dem Markt. Also Geräte, die virtuelle Inhalte in die reale Umgebung projizieren können. Auch wenn beide AR-Brillen noch mit unterschiedlichen Problemen zu kämpfen haben, so zeigen sie dennoch schon heute, wo die Reise beim Thema Augmented Reality hingeht und was bereits in naher Zukunft mit dieser Technik möglich sein wird.

Im Podcast setzen sich unser Gaming-Redakteur und Chef vom Dienst Matthias Kreienbrink und unser New-Tech-Redakteur Caspar von Allwörden zusammen und sprechen über ihre Erfahrungen mit den beiden Headsets. Wo liegen die Unterschiede – mal vom Preis abgesehen? Was funktioniert bereits gut? Was ist noch ausbaufähig? Was muss sich dringend ändern für die Zukunft? Und welche Funktionen sollten Apple und Meta noch einbauen?

Außerdem besprechen die beiden die These von Caspar, dass es bald immer weniger physische Monitore geben wird, weil diese Stück für Stück durch digitale Displays in Mixed-Reality-Headsets ersetzt werden.



