AWS startet Trainingsprogramm für Startups zum Thema generative KI

Das zehnwöchige Programm für generative KI, der AWS Generative AI Accelerator, ist Teil der Cloud-Sparte von Amazon und soll zehn vielversprechenden Start-ups weltweit Zugang zu KI-Modellen und -Tools sowie zur Stack-Optimierung für maschinelles Lernen ermöglichen. Zusätzlich sollen die Unternehmen eine individuelle Markteinführungsberatung bekommen. Am Ende des Programms ist außerdem ein Demo Day in San Francisco geplant.

300.000 Dollar an kostenlosen Rechenressourcen

Amazon werde nicht in die Start-ups investieren, aber den Unternehmen mit einer Starthilfe von bis zu 300.000 US-Dollar für AWS-Ressourcen unter die Arme greifen. Die Jungunternehmen sollen außerdem Zugriff auf Tech-Berater und die Chance bekommen, ihre Produkte erstmals richtig umzusetzen. Der AWS Generative AI Accelerator ist weltweit verfügbar und steht allen Branchen offen.

Bewerben können sich vor allem Start-ups, die bereits ein Minimal Viable Product (MVP) erstellt haben und erste Kundenkontakte knüpfen konnten. Das Ziel des Programms: Die Unternehmen sollen ihre bereits umgesetzten KI-Ideen auf Basis der kurzzeitig kostenlosen Cloud-Ressourcen skalieren können.

Zehn Start-ups sollen ausgewählt werden

Ausgewählt werden insgesamt zehn Start-ups. Im Bereich KI bietet Amazon bisher vor allem den CodeWhisperer an, eine Programmierhilfe wie GitHub Copilot. Nachholbedarf hat das Unternehmen dagegen im Bereich generative KI.

„Neben ihrem kreativen Potenzial bietet die generative KI auch zahlreiche praktische Anwendungen. Sie kann im Gesundheitswesen eingesetzt werden, um personalisierte Behandlungspläne zu erstellen oder medizinische Bilder besser zu analysieren; im Finanzwesen kann sie intelligentere Analysen erstellen und Erkenntnisse gewinnen; in der Technik kann sie Code schreiben und menschliche Fehler reduzieren; in der Fertigung kann sie neue Produkte entwerfen und Produktionsprozesse optimieren“, schreibt dazu Howard Wright, VP and Global Head of AWS Start-ups, in einem Blog-Post von Amazon. Bei AWS glaube man, dass die Start-up-Community die treibende Kraft sein werde, die diese Innovationen vorantreibt.

Mehr zu diesem Thema Künstliche Intelligenz AWS Amazon