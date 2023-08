Nach „Barbie“ kommt so viel mehr: KI gibt Einblick in die Film-Zukunft

Polly nicht mehr ganz so Pocket. (Bild: Midjourney)

Was wird das nächste Milliarden-Franchise? Diese Frage stellt man sich in Hollywood scheinbar immer verzweifelter. Gleichzeitig kämpfen Spielzeughersteller wie Mattel und Hasbro mit schwachen Absatzzahlen.

Jetzt kommt auch noch der große Erfolg des neuen „Barbie“-Films von Greta Gerwig dazu. Wenig überraschend also, was als Nächstes passiert: Mattel möchte einen großen Teil seines eigenen geistigen Eigentums verfilmen und sich ein Film-Universum aufbauen. Dabei scheint es keine Rolle zu spielen, wie abwegig die Verfilmung eines Spielzeugs sich auf dem Papier liest.

Hollywood verfilmt jetzt Spielzeug

Spielzeug und Brettspiele als Film: 45 Projekte sollen bei Mattel angedacht sein, bei 17 davon wird es bereits konkret. Wo bei „Barbie“ noch ein erstaunlich kreativer Film heraussprang, braucht es bei den weiteren Ideen deutlich mehr Fantasie: Ein surrealer Barney-Film soll in Planung sein, ein UNO-Karten-Film soll kommen und bei Hasbro wird Monopoly verfilmt.

Wir haben uns gedacht: Da geht noch mehr! Warum nicht gleich noch mehr Spiele verfilmen, von Kroko Doc über Tetris bis Hungry Hungry Hippos – komplett abwegig klingt das alles nicht mehr. Aus diesem Grund haben wir die Bild-KI Midjourney gefragt, wie diese Spielsachen in einer Hollywood-Version aussehen würden – mit erstaunlichen Resultaten:

Spielzeug goes Hollywood: Die besten Bilder

19 Bilder ansehen So sähen eure liebsten Spielzeuge als moderne Filme aus Quelle:

