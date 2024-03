Basecamp: Warum Cybertruck-Nutzer von dem 3.000-Dollar-Zelt enttäuscht sind

Als Tesla bei der Präsentation des Cybertruck im Jahr 2019 das Basecamp-Zelt per Renderbild ankündigte, war darauf ein geometrisch anmutender Zeltaufbau zu sehen, der sich perfekt in das Cybertruck-Design einpasste. Spätere Fotos zeigten dann allerdings ein Design, das eher an ein herkömmliches Zelt erinnert.

Tesla verlangt für Cybertruck-Zelt 3.000 Dollar

Jetzt hat Tesla mit der Auslieferung der Zelte begonnen und erste Kund:innen sind wenig begeistert, wie Electrek schreibt. Das liegt auf der einen Seite natürlich an dem hohen Preis: Tesla verlangt für das Basecamp 3.000 US-Dollar.

Allerdings kommen die Zelte von dem Hersteller Heimplanet, der für ein normales Zelt schon mal einen Preis von mehr als 1.000 Dollar aufruft. Bei Tesla kommt dazu noch die notwendige Installationen von Halterungen.

Basecamp: Schwierigkeiten bei Erstinstallation

Laut ersten Kund:innen wie dem Nutzer Townbiz, der einen ausführlichen Bericht seiner Basecamp-Erfahrungen im Cybertruck Owners Club veröffentlicht hat, muss das Zelt in einem der Service-Zentren von Tesla installiert werden. Townbiz zufolge hatte der Service-Mitarbeiter aber durchaus seine Schwierigkeiten mit der Erstinstallation des Unterbaus.

Das Zelt ließ sich dann zwar einfach auf- und abbauen. Allerdings traten einige weitere Mängel zutage, etwa, was die Qualität einiger Teile anging. Auch scheint die Schutzabdeckung nicht zu halten, was sie verspricht.

Im Handbuch erwähnter Zeltmodus fehlt

Am seltsamsten und neben dem Design auch auf X bissig kommentiert, ist das Fehlen des sogenannten Zeltmodus, der laut Handbuch eingeschaltet werden soll. Wahrscheinlich soll dieser dafür sorgen, dass der Cybertruck auch auf unebenem Gelände für eine gerade Liegefläche sorgt und die äußeren Stromquellen aktiviert werden.

Townbiz, der sich als absoluter Tesla-Fan versteht und der den Cybertruck trotz einiger Abstriche in sein Herz geschlossen hat, ist sich nicht ganz so sicher, ob er das 3.000-Dollar-Zelt empfehlen soll. Das liegt freilich auch daran, dass andere Anbieter mit Zelten oder Aufbauten für den Cybertruck nachziehen werden.

Brillante versus verbesserungswürdige Elemente

„Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass die brillanten Elemente die Bereiche überwiegen, die verbessert werden müssen“, so Townbiz. Einer der entscheidenden Pro-Punkte für den Basecamp-Kauf wäre für ihn, wenn Tesla den Zelt-Modus nur für die Besitzer:innen des Originalzeltes freischalten würde.

