Teslas Cybertruck: Das denkt der Delorean-Designer über das futuristische Autokonzept

Der 85-jährige Delorean-Designer Giorgetto Giugiaro dürfte sich wie kein anderer damit auskennen, wie es ist, für ein futuristisches Autokonzept kritisiert zu werden. Wenn also Giugiaro etwas zum Cybertruck sagt, dann dürfte das Hand und Fuß haben.

Cybertruck-Kritik laut Designikone kein Problem

Giugiaro zufolge brauche Tesla, was die Kritik am Cybertruck angeht, nicht in Panik zu verfallen. Bewege man sich außerhalb der geltenden Normen, werde das immer als Provokation betrachtet – mit den entsprechenden Reaktionen.

„Der Cybertruck wird sicherlich erfolgreich sein, da bin ich mir sicher. Ich bin überzeugt davon, dass er seine Bewunderer finden wird“, so Giugiaro gegenüber NPR.

Ähnliche Kritikpunkte: Delorean DMC-12 versus Cybertruck

Der von Giugiaro designte Delorean DMC-12 erreichte spätestens durch seinen Auftritt in Zurück in die Zukunft Legendenstatus. Das futuristische Fahrzeug musste sich vor mehr als 40 Jahren mit beinahe der gleichen Kritik auseinandersetzen, wie sie jetzt beim Cybertruck geäußert wird.

Dabei geht es unter anderem um die aus rostfreiem Stahl bestehende Karosserie des Cybertrucks. Auch der Delorean kam mit einer solchen Stahlkarosserie – laut New York Times war darauf jeder Fingerabdruck und jeder Fleck zu sehen. Dadurch müsse man sie ständig reinigen.

Wie beim Cybertruck wurden schon 1981 beim Delorean die nicht perfekt zusammenpassenden Stahlpaneele kritisiert. Und auch am Innenleben beider Fahrzeuge hagelte es Kritik. Beim Delorean hieß es etwa, dass Knöpfe und andere Teile ständig abfallen würden.

Musk: Cybertruck hat radikal neues Design

Beim Cybertruck gab es selbst intern Klagen über „undichte Stellen“, erheblichen Lärm in der Fahrerkabine oder Probleme beim Bremsen. Tesla-Chef Elon Musk schob diese Probleme auf das „radikal neue Design“.

Musk dürfte aber mit der legendär schiefgelaufenen Präsentation der angeblichen Widerstandsfähigkeit der Cybertruck-Scheiben auf offener Bühne auch nicht zufrieden gewesen sein. Kein Wunder, dass der Cybertruck Ende November 2023 mit über zwei Jahren Verspätung auf den Markt kommen soll.

Hohe Nachfrage sorgt für Verkaufsverbot

Die Nachfrage nach dem monströsen Gefährt ist allerdings so hoch, dass Tesla aus Sorge vor extrem überzogenen Preisen auf einem möglichen Graumarkt den Wiederverkauf des Cybertrucks untersagt hat. Eine zunächst angekündigte Strafe von bis zu 50.000 Dollar bei Zuwiderhandlung wurde aber mittlerweile gestrichen.

Möglich also, dass der Cybertruck in einigen Jahren oder Jahrzehnten als ähnlich legendär wie der Delorean DMC-12 angesehen wird. Giugiaro jedenfalls erklärte, er wolle den Cybertruck nicht nach seinem Aussehen in Kategorien wie hübsch oder hässlich beurteilen.

Letztlich werde der Cybertruck Menschen finden, die ihn bewundern. Nämlich all jene, die sich ein Fahrzeug wünschen, das aus der Masse heraussticht, so der Designer.

