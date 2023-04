Biden: USA müssen sich mit „potenziellen Risiken“ von KI befassen

US-Präsident Joe Biden mahnt eine Beschäftigung mit den Risiken von künstlicher Intelligenz an. Am Dienstag, dem 4. April, sagte er laut Venture Beat: „KI kann helfen, einige sehr schwierige Herausforderungen wie Krankheiten und Klimawandel zu bewältigen, aber wir müssen uns auch mit den potenziellen Risiken für unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft und unsere nationale Sicherheit auseinandersetzen.“ Biden verwies auf seinen Gesetzesentwurf von 2022, der Schutzmechanismen für KI-Systeme vorschreibt.

Er erwähnte den offenen Brief von letzter Woche nicht konkret. Beobachter schätzen jedoch, dass Bidens Aussage eine Reaktion darauf ist. Tech-Größen wie Elon Musk und Wissenschaftler:innen forderten darin eine KI-Zwangspause. Musk selbst glaubt, dass die Menschheit durch einen Konflikt um die Hoheit im Bereich KI einen dritten Weltkrieg auslösen könnte.

KI gefährlich? „Könnte sein“

Biden sagte auf der Pressekonferenz zu den Journalist:innen: „Sie sind heute so ruhig.“ Die Zuhörer:innen reagierten mit Lachen, worauf er scherzte: „Ich glaube, das liegt an der KI, von der sie denken, dass sie sie beobachtet.“ Auf eine Reporterfrage, ob er künstliche Intelligenz für gefährlich halte, antwortete er: „Das bleibt abzuwarten. Könnte schon sein.“

Sein Gesetzesentwurf vom Oktober 2022 spricht eine deutlichere Sprache: KI-Werkzeuge würden „allzu oft“ eingesetzt, um die Möglichkeiten der Bürger:innen einzuschränken und Zugang zu wichtigen Ressourcen und Dienstleistungen zu verhindern.

Der Präsident traf seine Aussagen bei einem Treffen mit dem President’s Council of Advisors on Science and Technology. Das Gremium berät das Staatsoberhaupt in den Bereichen Wissenschaft und Technik. Zur Tagesordnung sagte Biden, er freue sich auf die Diskussion über die Verantwortung bei Innovationen und über angemessene Leitplanken zum Schutz der Rechte der Amerikaner:innen. Er nennt Datenschutz, Privatsphäre und den Umgang Desinformation als Kernpunkte.

Die Tech-Konzerne „haben meiner Meinung nach die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass ihre Produkte sicher sind, bevor sie veröffentlicht werden“, so Biden wörtlich. Er wiederholte seine Aussagen aus der Rede zur Lage der Nation, in der er einen parteiübergreifenden Gesetzentwurf zum Datenschutz anmahnte.

