Bill Gates blickt voraus und die Nasa streamt ein Katzenvideo durchs All

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

Anzeige Anzeige

Bill Gates blickt voraus

Bill Gates hat sich in den vergangenen Monaten schon oft mit dem Potenzial von KI beschäftigt. Entsprechend dreht sich auch in dem Ausblick für 2024, den der Microsoft-Gründer auf seinem Blog Gatesnotes gibt, vieles um dieses Thema. 2023 habe KI ihr Potenzial schon aufblitzen lassen, so Gates. Für die Zukunft sieht Gates in der Medizin einen wichtigen Einsatzzweck, vor allem bei der Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen. Außerdem fordert er, KI-Tools besser auf die Nutzer:innen zuzuschneiden, die sie auch benutzen.

Katzen-Content im All

Die Nasa hat per Laser ein ultrahochauflösendes Video von der Katze Taters verschickt. Von der Sonde Psyche sind es rund 30 Millionen Kilometer zur Erde. Nasa-Verantwortliche erklärten, die Übertragung sei schneller vonstatten gegangen, als das Video in den USA von Standort zu Standort zu schicken.

Anzeige Anzeige

Google baut um

Google vereinbarte in einer Monopolklage mit 50 US-Staaten eine Zahlung von 700 Millionen US-Dollar und versprach Änderungen am Play-Store, um seine Marktposition zu lockern. Zu den Änderungen gehören die Erleichterung des Sideloadings von Apps und die Einführung eines alternativen Abrechnungssystems, dem User Choice Billing. Tim Sweeney von Epic Games kritisiert die Maßnahmen allerdings als unzureichend, da sie Googles marktbeherrschende Stellung weiterhin stützen und eine verminderte, aber fortbestehende Gebührenlast für Entwickler:innen bedeuten.

Das war es schon wieder mit dem t3n Daily für heute. Noch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf t3n.de.

Anzeige Anzeige

Mehr zu diesem Thema