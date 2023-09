Billig-Tesla im Cybertruck-Design: Musk-Biograf verrät neue Details

Am Dienstag, dem 12. September 2023, erscheint die von Walter Isaacson geschriebene neue Elon-Musk-Biografie. Vorab sind schon einige Details aus dem Inhalt bekannt geworden. So schildert Musk dem Biografen in deftigen Worten den Grund für seine Intimfeindschaft zu Microsoft-Gründer Bill Gates.

In Biografie: Musk beschimpft Gates

Dieser habe mit sogenannten Leerverkäufen auf sinkende Tesla-Kurse gewettet, obwohl der E-Autobauer doch bei dem von Gates befeuerten Kampf gegen den Klimawandel essenziell sei, so zumindest Musk. Daher, so der Tesla-Chef, sei Gates „unzurechnungsfähig – und außerdem ein Arschloch durch und durch“.

Die Musk-Biografie enthält neben weiteren interessanten Einblicken in politische und private Themen sowie die diversen Unternehmen des exzentrischen Multimilliardärs auch Informationen über einen geplanten Billig-Tesla – mit einem Preisziel von 25.000 US-Dollar. Interessant sind die Details zu den Hintergründen der Planung.

Musk: Robotaxi statt 25.000-Dollar-Auto

So sei Musk über einen langen Zeitraum wenig begeistert von der Idee gewesen, dass Tesla ein E-Auto zum Preis von 25.000 Dollar auf den Markt bringt. Stattdessen lag der Fokus des Tesla-Chefs auf den Fähigkeiten zum autonomem Fahren. Im September 2022 habe Musk sich aber überzeugen lassen.

Axios zufolge hätten Chefdesigner Franz von Holzhausen und weitere Tesla-Offizielle Musk vor Augen geführt, dass ohne ein günstiges Tesla-Fahrzeug das ausgegebene Ziel von 50 Prozent jährlichem Wachstum nicht zu erreichen sei. Und: Der Billig-Tesla werde auf einer neuen Plattform parallel zu dem von Musk präferierten Robotaxi gefertigt.

Robotaxi und Billig-Tesla in futuristischem Design

Endgültig überzeugt war Musk laut Isaacson, als von Holzhausen ihm im Februar 2023 die Designvorschläge für das 25.000-Dollar-Auto und das Robotaxi präsentiert hatte. Isaacson zufolge sollen beide Fahrzeuge ein ähnlich futuristisches Design gehabt haben wie der Cybertruck.

„Wenn so etwas um die Ecke kommt“, soll Musk die Prototypen gelobt haben, „werden die Leute denken, sie sehen etwas aus der Zukunft.“ Wann Tesla ein günstiges Fahrzeug auf den Markt bringt, und ob der geplante Preis von 25.000 Dollar zu halten ist, wird sich zeigen müssen. Dazu gibt es in der Musk-Biografie noch keine Angaben.

