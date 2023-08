Musk filmt Tour in selbstfahrendem Tesla – und überfährt fast eine rote Ampel

Elon Musk hat in einem Livestream Teslas Full Self-Driving (FSD) Beta V12 vorgeführt. Die Demonstration fand über seine Social-Media-Plattform X statt. Die Besonderheit der Fahrt: Während der 45-minütigen Tour wurde der Tesla meist nicht von ihm gesteuert, sondern von der Beta-Software FSD in der noch nicht veröffentlichten Version 12.

Anzeige Anzeige

Bereits vor Jahren hat Tesla den ersten Kund:innen in den USA eine grundlegend neue Version seiner Autopilot-Software zur Verfügung gestellt. Damit schien das Ziel des vollautonomen Fahrens in greifbare Nähe zu rücken.

Die Fahrt lief über weite Teile ohne besondere Ereignisse – wäre da nicht die rote Ampel gewesen, die der Tesla dezent übersehen hat, sowie das Ignorieren der eigenen Unternehmensrichtlinien seitens Elon Musk.

Anzeige Anzeige

Mark Zuckerberg und Software mit KI

Die Live-Fahrt begann in Palo Alto am neuen Engineering-Hauptsitz von Tesla. Im Video kündigte Elon Musk an, dass es sich bei der Software um die FSD-Version 12 handelt.

Diese sei von Anfang bis Ende mithilfe künstlicher Intelligenz realisiert worden. Ursprünglich sollte die Fahrt bereits zwei Wochen zuvor stattfinden; Elon Musk wollte sie mit einem Besuch bei Mark Zuckerberg verbinden. Überraschenderweise war Musk dann aber doch zu sehr mit seiner Fahrt beschäftigt, sodass für eine Tasse Tee und zahlreiche nette Gespräche beim besten Rivalen Zuckerberg doch keine Zeit waren.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Während des Großteils des Videos schien die Technik zu funktionieren. Mehrspurige Kreuzungen konnte das Fahrzeug mit Elon Musk am Steuer korrekt ausführen. Am festgelegten Ziel parkte der Tesla eigenständig am Straßenrand ein – auch der Weg zurück zum Ausgangsort klappte ohne Probleme.

Rote Ampel wird falsch gelesen

Allerdings sah sich Elon Musk etwa bei Minute 20 dazu gezwungen, das Lenkrad zu übernehmen, als das Fahrzeug eigenmächtig versuchte, an einer roten Ampel zu beschleunigen. Es schien, als habe das Fahrzeug die Ampel falsch gelesen und versucht, zum falschen Zeitpunkt über die Kreuzung zu fahren.

Anzeige Anzeige

Noch am 26. Juni hat Musk auf X kommentiert, dass Version 12 keine Betaversion sein wird. Den Fauxpas an der Ampel überspielte Musk mit der Begründung, dass Ereignisse dieser Art der Grund dafür seien, dass die FSD-Version noch nicht für die Öffentlichkeit freigegeben ist.

Im Laufe der Fahrt verstieß Musk aber auch gegen die Tesla-eigenen Regeln für das Verhalten von Fahrer:innen bei der Nutzung des FSD. Denn Elon Musk filmte die ganze Fahrt vom Fahrersitz aus und interagiert währenddessen mit X-Nutzer:innen. Damit ignorierte er die Richtlinien seines eigenen Unternehmens.

Fahrer:innen wird nämlich eigentlich geraten, die Hände immer am Lenkrad zu lassen. Im Tesla-Handbuch steht dazu: „Full Self-Driving (Beta) ist ein praktisches Feature. Behalten Sie Ihre Hände jederzeit am Lenkrad, achten Sie auf die Straßenverhältnisse und den Verkehr in der Umgebung und seien Sie immer bereit, sofort zu handeln. Die Nicht-Beachtung dieser Anweisungen kann zu Schäden, schweren Verletzungen oder dem Tod führen.“

Anzeige Anzeige

Elon Musks Leben in Bildern

17 Bilder ansehen Elon Musks Leben in Bildern Quelle: dpa

NHSA hat Tesla-Autopiloten untersucht

Am Tag vor dem Livestream berichtete Reuters, dass die National Highway Traffic Safety Administration (NHSA) ihre zweijährige Untersuchung des Autopiloten von Tesla abschließen wird. Das könnte Musk dazu veranlasst haben, das Video der Live-Demo zu veröffentlichen.

Die amtierende NHTSA-Administratorin Ann Carlson lehnte es gegenüber Reuters ab, darüber zu sprechen, wie die Tesla-Untersuchungen ausfallen könnten. Die Behörde hat die Leistungen des Tesla-Autopiloten untersucht, nachdem es mehr als ein Dutzend Unfälle, bei denen Tesla-Fahrzeuge mit stehenden Einsatzfahrzeugen zusammengestoßen waren, gegeben hatte.

Mehr zu diesem Thema