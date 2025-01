Bis zu 50.000 Dollar: Smartphones mit Tiktok werden in den USA zur Goldgrube

Not macht erfinderisch – das zeigt sich auch im aktuellen Chaos rund um das Verbot der Social-Media-App Tiktok in den USA. Wie CBS News berichtet, hat das Gesetz, das zur vorübergehenden Abschaltung der Plattform führte, einen kuriosen Effekt: Smartphones mit vorinstallierter Tiktok-App werden im Internet jetzt für Tausende US-Dollar verkauft.

Tiktok verschwindet aus den App-Stores

Bytedance, der chinesische Mutterkonzern hinter Tiktok, hat die App in den USA am 19. Januar freiwillig abgeschaltet. Der Schritt erfolgte wenige Stunden vor Ablauf einer Frist, innerhalb derer die App entweder an ein Unternehmen mit Sitz in den USA verkauft oder aus Gründen der nationalen Sicherheit gesperrt werden musste. Infolgedessen wurde Tiktok für seine 170 Millionen Nutzer:innen in den USA komplett offline genommen. Doch der Ausfall war nur von kurzer Dauer: Schon wenige Stunden später verlängerte Präsident Donald Trump, der am 20. Januar erneut sein Amt antrat, die Übergangsfrist per Dekret.

Seither befindet sich Tiktok in einer Art Schwebezustand. Unternehmen wie Oracle, das als technischer Partner für die Datenverarbeitung und das Hosting von Tiktok in den USA fungiert, konnten die App dank Trumps Entscheidung wieder zum Laufen bringen. Apple und Google hingegen bleiben vorsichtig: Beide haben Tiktok noch nicht wieder in ihre App-Stores aufgenommen, da sie mögliche Strafen fürchten, solange Bytedance die Kontrolle über die Plattform behält. Ohne die Unterstützung der beiden Tech-Giganten können keine Software-Updates für Tiktok durchgeführt werden und neue Nutzer:innen können die App nicht herunterladen.

Geräte mit Tiktok erzielen hohe Preise

Aus dieser Situation hat sich ein unerwarteter Markt entwickelt: Geräte mit vorinstallierter Tiktok-App sind plötzlich heiß begehrt. Geschäftstüchtige Nutzer:innen ergreifen die Gelegenheit, um Smartphones und Tablets mit der App auf Online-Marktplätzen zu verkaufen. Viele Angebote belaufen sich auf einige hundert Dollar und beziehen sich auf Geräte mit einem aktiven Tiktok-Konto, während andere angeben, dass die App zwar installiert, aber nicht mit einem Konto verbunden ist.

Besonders kurios ist ein Angebot bei Ebay: Hier wird ein angeblich brandneues Apple iPhone 16 Pro Max mit vorinstalliertem Tiktok für 50.000 Dollar als „Bestes Angebot“ beschrieben. Nach Angaben der Website haben sich fast 80 potenzielle Käufer:innen für dieses Inserat interessiert.

Die Zukunft von Tiktok bleibt ungewiss

Diese Entwicklung zeigt, welche absurden Ausmaße der Streit um Tiktok in den USA inzwischen angenommen hat. Wer auf Profit spekuliert, sollte sich allerdings beeilen: Die Zukunft der App bleibt nämlich weiterhin ungewiss. Aktuell verhandelt die Trump-Regierung mit Oracle und anderen Investor:innen über eine mögliche Übernahme der US-Sparte von Tiktok. Ob und wann ein Deal zustande kommt, ist derzeit noch offen. Sollten die Verhandlungen erfolgreich verlaufen, könnte Tiktok allerdings schneller wieder in den App Stores erscheinen, als es den Verkäufer:innen der hochpreisigen Geräte lieb sein dürfte.

