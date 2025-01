Neuer Video-Feed auf X: Hier ist das neue Feature bereits verfügbar

Jetzt springt auch Elon Musks Social-Media-Plattform X auf den Video-Hype auf: Zunächst konnten nur Nutzer:innen in den USA auf den neuen vertikalen Video-Feed zugreifen, doch wie Techcrunch berichtet, ist dieser jetzt auch in anderen Märkten wie Indien, Australien und einigen europäischen Ländern verfügbar. Vorerst wird das neue Feature nur auf iOs-Geräten angeboten. Wann der Launch für Android-Geräte folgt, steht noch nicht fest.

X will noch mehr auf Videos setzen

Der neue Video-Feed ist über einen eigenen Reiter in der Navigationsleiste der X-App abrufbar. Nutzer:innen können hier – ähnlich wie auf Instagram oder Tiktok – durch vertikale Videos scrollen. Bereits zuvor konnten Videos auf der Plattform durch Antippen und anschließendes nach oben Wischen angesteuert werden. Der neue Tab schafft jetzt aber eine übersichtlichere und prominentere Platzierung von Videoinhalten auf der Plattform.

Die Fokussierung auf Video ist für das soziale Netzwerk X kein neuer Schritt: Bereits 2022 hatte das Unternehmen eine eigenständige TV-App gestartet, um Videoinhalte von Organisationen und Creator:innen präsentieren zu können. Mit dem neuen Videobereich versucht die Plattform der steigenden Nachfrage nach Bewegtbildformaten gerecht zu werden – ein Trend, der mittlerweile als zentraler Erfolgsfaktor für Social-Media-Plattformen gilt.

Dabei sind es überraschenderweise nicht nur junge Zielgruppen, die Videoformate in den sozialen Medien konsumieren: Laut der ARD/ZDF-Onlinestudie schauen im Schnitt vier von zehn Menschen in Deutschland mindestens einmal pro Woche Videos auf Tiktok und Co. Bei den 50- bis 69-Jährigen gilt das immerhin für mehr als jede:n Fünfte:n.

Videos als zusätzliche Einnahmequelle

Ähnlich wie beim X-Konkurrenten Bluesky findet der Start des Video-Feeds vor dem Hintergrund der anhaltenden Unsicherheit über die Zukunft von Tiktok in den USA statt. Die beliebte Videoplattform steht wegen ihrer vermeintlichen Verbindungen zur chinesischen Regierung unter politischem Druck und wurde in den USA vorübergehend aus den App-Stores entfernt. Trotz einer 90-tägigen Fristverlängerung durch Präsident Trump bleibt unklar, ob Tiktok dauerhaft weiter in den Vereinigten Staaten operieren kann. Plattformen wie X nutzen die Gelegenheit, um Nutzer:innen von Tiktok und anderen Bytedance-Apps wie Lemon8 oder Capcut abzuwerben.

Laut X seien Videos ein zentraler Fokus für das Unternehmen – ob der neue Video-Feed jedoch ausreicht, um Nutzer:innen von etablierten Plattformen wie Tiktok abzuziehen, bleibt abzuwarten. Neben der Attraktivität für die Nutzer:innen erhofft sich die Plattform aber auch wirtschaftliches Potenzial durch den neuen Video-Feed. Die Funktion ermöglicht es X, zwischen den kurzen Videos Werbung einzublenden – ein Modell, das sich bereits bei konkurrierenden Plattformen wie Tiktok und Instagram bewährt hat. Damit kann X nicht nur die Verweildauer der Nutzer:innen erhöhen, sondern auch zusätzliche Einnahmen generieren.

