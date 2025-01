Neuer Feed: Warum Bluesky jetzt auch auf Videos setzt

Die dezentrale Social-Media-Plattform Bluesky hat einen neuen Schritt unternommen, um sich als Alternative zu etablierten Netzwerken zu positionieren: Wie Techcrunch berichtet, erlaubt ein „Trending Videos“-Feed es Nutzer:innen ab sofort, durch vertikale Videoformate zu scrollen – ähnlich wie bei Tiktok oder Instagram. Der neue Video-Feed kann auf der Startseite angepinnt werden und zeigt damit, wie ernst es Bluesky ist, auf den Hype um Bewegtbildformate aufzuspringen.

Bluesky reagiert auf geplantes Tiktok-Verbot

Die Einführung des Video-Feeds kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Zukunft von Tiktok in den USA ungewiss ist: Nachdem am Wochenende das Verbot der chinesischen App in Kraft trat, ist sie aufgrund positiver Signale von Präsident Donald Trump inzwischen wieder online. Bluesky hat kürzlich die Marke von 28 Millionen Nutzer:innen überschritten und nutzt die Gelegenheit, um auf Unsicherheiten rund um Tiktok und andere Bytedance-Apps wie Capcut und Lemon8 zu reagieren. Auch Plattformen wie X und Meta setzen verstärkt auf Videoformate: X testet derzeit vertikale Video-Feeds, während Meta eine neue Editing-App namens Edits angekündigt hat.

Bluesky geht allerdings noch einen Schritt weiter und unterstützt Entwickler:innen, die Alternativen zu Tiktok auf Basis des eigenen dezentralen AT-Protokolls aufbauen wollen. Projekte wie Tik.blue, Skylight.social und Bluescreen.blue befinden sich zwar noch in frühen Entwicklungsphasen, unterstreichen aber Blueskys Ambitionen, die Lücke zu füllen, die ein mögliches Tiktok-Verbot hinterlassen könnte.

Immer mehr Plattformen setzen auf Videoformate

Die Entscheidung vieler Plattformen, stärker auf Videos zu setzen, ist kein Zufall: Bewegtbildinhalte generieren laut Studien mehr Engagement als reine Text- oder Bildformate. Sie ermöglichen es Plattformen, Nutzer:innen länger zu binden, und bieten Marken eine effiziente Möglichkeit, ihre Zielgruppen zu erreichen.

Der ARD/ZDF-Onlinestudie zufolge konsumieren vier von zehn Deutschen mindestens einmal pro Woche Videos auf sozialen Netzwerken. Besonders die Altersgruppe zwischen 14 und 29 Jahren ist dabei aktiv, aber auch bei den 50- bis 69-Jährigen nutzt fast jede:r Fünfte regelmäßig Videoformate auf Plattformen wie Instagram.

Bluesky wurde im Jahr 2021 ursprünglich als Projekt innerhalb von Twitter ins Leben gerufen und seitdem von dessen Gründer Jack Dorsey finanziell unterstützt. Zuletzt wurde bekannt, dass die Plattform an einem Abomodell arbeitet. Ziel von Bluesky ist es offenbar, neue Einnahmequellen zu erschließen, um weiter wachsen zu können.

Seit der Abspaltung im Jahr 2022 hat die Plattform eine klare Richtung eingeschlagen: Sie setzt auf Dezentralität, Transparenz und einen offenen Algorithmus. Diese Strategie macht Bluesky zu einer der stärksten Alternativen zu X, das nach der Übernahme durch Elon Musk zahlreiche Nutzer:innen verloren hat. Mit dem neuen Fokus auf Videos hofft die Plattform jetzt, nicht nur ehemalige Twitter-User:innen, sondern auch Tiktok-Fans für sich zu gewinnen.

