Tiktok-Mutter Bytedance will 2025 20 Milliarden Dollar vorwiegend in KI investieren

Wie Reuters unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, lässt sich Bytedance von den jüngsten Entwicklungen rund um Tiktok nicht nachhaltig erschüttern. So plane das nicht börsennotierte Unternehmen für das laufende Jahr bei Gesamtinvestitionen von über 20 Milliarden Dollar Investitionen in einer Größenordnung von mehr als 10 Milliarden Dollar in KI-bezogene Infrastruktur wie Rechenzentren und Netzwerkausrüstung zu tätigen.

Bytedance will KI-Führung in China sichern

Dieses Geld wird den Quellen zufolge mehrheitlich an die Chiphersteller Huawei, Cambricon und Nvidia gehen, schreibt Reuters. Bytedance hat die Informationen inzwischen als falsch zurückgewiesen, die Chiphersteller halten sich bedeckt.

Die geplanten Investitionen sollen die KI-Führungsposition von Bytedance auf dem Heimatmarkt China stärken. Dort hatte das Unternehmen im Jahr 2024 eine Aufholjagd gestartet und verfügt mittlerweile über mehr als 15 eigenständige KI-Anwendungen, womit Bytedance Konkurrenten wie Baidu und Tencent hinter sich lässt. Die beliebteste KI-App der Tiktok-Mutter dürfte wohl der Chatbot Doubao sein.

Bytedance will auch KI-Angebote im Ausland ausbauen

Aber nicht nur auf dem Heimatmarkt will Bytedance expandieren, sondern auch seine KI-Angebote im Ausland will das chinesische Technologieunternehmen ausbauen. Was genau darunter zu verstehen sein wird, ist in einer Zeit, in der Bytedance wegen der Zukunft von Tiktok in den USA unter Druck steht, nicht ganz klar. Wie es mit dem Verbot weitergeht, bleibt ebenfalls abzuwarten, nachdem US-Präsident Donald Trump am Montag eine 75-tägige Fristverlängerung für die Durchsetzung eines Tiktok-Verbots unterzeichnet hatte.

Neben Reuters hatte die Financial Times von geplanten KI-Investitionen der Tiktok-Eigentümerin berichtet. Nach Informationen des Finanzblatts plane Bytedance 12 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur zu investieren. Schon im vergangenen Dezember hatte The Information gemeldet, dass für bis zu 7 Milliarden Dollar Nvidia-Chips für KI-Angebote außerhalb Chinas gekauft werden sollen.

Aufholjagd von Bytedance bringt etliche KI-Apps hervor

Bytedance ist bereits jetzt der größte Abnehmer der H20-KI-Chips von Nvidia, die nach den US-Handelsbeschränkungen für Hochtechnologie-Exporte speziell für China entwickelt wurden. Das hatte Reuters im vergangenen September berichtet. Bytedance soll zudem der größte Kunde von Microsoft in Asien sein, wenn es um den Zugang zu Nvidia-Chips über Cloud-Computing-Dienste geht.

Die KI-Anwendungen von ByteDance in China umfassen:

KI-Chatbot Doubao („Bohnensack“) mit 75 Millionen monatlich aktiven Nutzern

Jimeng (Text-zu-Video-Generator)

Xinghui (Bildgenerator)

Kouzi (Plattform für benutzerdefinierte Chatbot-Entwicklung)

Maoxiang (für Rollenspiele und „emotionale Unterstützung“)

International hat ByteDance Gegenstücke zu diesen Anwendungen entwickelt, darunter Cici (Doubao) und Dreamina (Jimeng).

Hohe Summe, aber vergleichsweise bescheiden

Die geplanten Investitionen von Bytedance dürfen im Vergleich zu US-Technologieunternehmen dennoch als bescheiden gelten. So hatte die Google-Mutter Alphabet bereits im vergangenen Jahr 50 Milliarden Dollar für Chips, Rechenzentren und andere KI-Ausgaben eingeplant.

Microsoft gab 55,7 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr bis zum 30. Juni 2024 aus. Darin war ein erheblicher Anteil für KI-Infrastruktur enthalten.