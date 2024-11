Black Friday: 5 Philips-Hue-Angebote, die sich wirklich lohnen

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Philips Hue bietet ein ganzes Sortiment an smarten Lampen, die sich per App oder Sprachsteuerung anpassen lassen. Bei vielen Modellen könnt ihr die Farbe einstellen. Das bedeutet, dass ihr unter anderem warmes Licht für einen Abend auf dem gemütlichen Sofa einstellen könnt. Vielleicht wollt ihr beim Zocken euren Raum aber auch in ein giftiges Grün tauchen oder eure Schreibtischumgebung aufbessern. Aktuell sind einige Lampen und Leuchtstreifen im Zuge der Black-Friday-Woche im Angebot. Wir haben uns die Preise genauer angesehen und euch ein paar Angebote herausgesucht.

Übrigens: Wenn ihr euch selbst ein Bild vom Preisverlauf machen wollt, könnt ihr das mit verschiedenen Websites überprüfen. So gibt es beispielsweise Keepa, wo ihr Amazon-Artikel tracken könnt. Dafür kopiert ihr einfach den Link ins Suchfeld und schon seht ihr einen Preisverlauf der letzten Wochen. Abseits davon könnt ihr Artikel auf Vergleichsportalen wie Geizhals suchen. Dort findet ihr rechts neben den Artikeln eine Preiskurve der letzten zwölf Monate.

Reduziertes Starter-Paket

Wer sich bisher nicht mit smarten Lampen auseinandergesetzt hat, bekommt aktuell für knapp 105 Euro ein Starter-Set. Enthalten sind zwei Lampen mit E27-Fassung, ein Smart Button und eine Hue Bridge. Über den kabellosen Button könnt ihr die Lampen steuern. Die Bridge ist gewissermaßen das Gehirn der Lichter und steuert die verschiedenen Funktionen.

Wer etwas weniger Geld ausgeben möchte und auf das Verändern der Farbe verzichten kann, findet bei Mediamarkt und Saturn aktuell ein Set ohne Smart Button, dafür aber mit einer dritten E27-Lampe und einem Dimmschalter. Das ist allerdings kein Angebot unter dem Black-Friday-Label.

Ambiente-Leuchtstreifen für den Computerbildschirm und mehr

Wer gerne Akzente setzt und viel im Homeoffice arbeitet, sollte einen Blick auf den PC-Lightstrip werfen. Der ist aktuell in zwei Ausführungen für 107 und 118 Euro zu haben. Damit ist der Lichtstreifen jeweils rund 25 Euro günstiger als in den vergangenen Monaten. Der PC-Lightstrip soll euren Bildschirm passiv beleuchten. Er kann in verschiedenen Farben darstellen. Allerdings kommt das Angebot ohne die Hue Bridge. Die müsst ihr euch separat anschaffen.

Zusätzlich gibt es den Lightstrip auch in einer zwei Meter langen Ausführung – die ist weniger für Bildschirme und mehr für passives Licht bei Möbeln gedacht. In den vergangenen Wochen lag der Preis auf Amazon bei rund 62 Euro und ist jetzt auf 52,99 Euro gefallen. Ihr spart also zehn Euro.

