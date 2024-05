Blue Origin brachte Touristen ins Weltall: Was den Flug historisch macht

Nach einer knapp zweijährigen Pause hat Jeff Bezos‚ Raumfahrtunternehmen Blue Origin wieder Tourist:innen ins Weltall befördert. Dabei wurde auch ein Rekord aufgestellt: Ed Dwight, einer der sechs Passagiere, wurde mit 90 Jahren zum ältesten Menschen, der jemals ins All geflogen ist.

Dwight hätte der erste Schwarze Astronaut der Nasa werden können

Dass er sich dabei „nur“ auf eine suborbitale und nicht auf eine orbitale Reise machte (suborbital deshalb, da die Kapsel nicht dem Schwerefeld der Erde entkam), schmälerte die Freude keineswegs.

Dwights Geschichte ist nicht nur aufgrund seines hohen Alters eine besondere. Der pensionierte Militärpilot war in den 1960er Jahren im Rennen, der erste Schwarze Astronaut der Nasa zu werden. Ob er damals wegen der Rassenpolitik oder seiner für die Nasa-Standards etwas zu kleinen Größe übergangen wurde, sorgte für einige Debatten. Der erste Schwarze US-Astronaut wurde schließlich Guion Bluford Jr. im Jahr 1983.

„Das ist eine lebensverändernde Erfahrung“

Für Dwight erfüllte sich im stolzen Alter von 90 Jahren also ein Lebenstraum. Er sei überwältigt, sagte er laut Geekwire. „Das ist eine lebensverändernde Erfahrung. Jeder sollte sie machen“, so Dwight. „Ich dachte, ich bräuchte das nicht in meinem Leben, aber ich habe gelogen.“ Sein Ausflug ins All wurde von einer gemeinnützigen Gruppe namens Space for Humanity gesponsert.

Dwights Mitflieger:innen waren der Risikokapitalgeber Mason Angel, der französische Brauereigründer Sylvain Chiron, der Software-Ingenieur Kenneth L. Hess, die Abenteuerreisende Carol Schaller sowie der Flugzeugpilot und Unternehmer Gopi Thotakura. Wie viel sie für den Flug bezahlt haben, legte Blue Origin nicht offen.

9 Minuten und 53 Sekunden

Der Flug war der 25. des suborbitalen New-Shepard-Programms. Die Kapsel erreichte eine maximale Höhe von etwa 107 Kilometern und überquerte damit die sogenannte Kármán-Linie in 100 Kilometern Höhe, die international als „echte“ Grenze zum Weltraum angesehen wird. Nach einigen Minuten Schwerelosigkeit und dem beeindruckenden Blick aus der New-Shepard-Rakete ging es wieder zurück Richtung Erde, wo die Trägerrakete selbständig auf einem Platz unweit des Startplatzes landete.

Die Mission dauerte vom Start bis zum Aufsetzen 9 Minuten und 53 Sekunden. Knappe zehn Minuten, die Dwight und seine Mitflieger:innen wohl nie vergessen werden.