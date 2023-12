Bonk-Airdrop sorgt für Ausverkauf bei Krypto-Smartphone Solana Saga

Im Juni 2022 vollmundig angekündigt, hat sich das auf Web3-Anwendungen spezialisierte Krypto-Smartphone Solana Saga seit dem Erscheinen eher zu einem Ladenhüter entwickelt. Das hat sich allerdings in den vergangenen Tagen geändert – und das dürfte an Bonk liegen.

Anzeige Anzeige

Solana-Memecoin Bonk heizt Saga-Verkäufe an

Bei Bonk handelt es sich um einen Solana-Memecoin, der sich am Dogecoin orientiert. Der Bonk-Kurs hat sich allein zwischen vergangenem Mittwoch und Freitag im Kurs verdreifacht. Was das mit dem Solana Saga zu tun hat?

Besitzer:innen des Krypto-Smartphones sollen von einem Bonk-Airdrop profitieren können, wie Coindesk schreibt. Und dabei werden pro Nutzer:in 30 Millionen Bonk-Token ausgeschüttet.

Anzeige Anzeige

Bonk-Airdrop mehr wert als Saga-Phone

Auf dem bisherigen Höchststand am Freitag wären die Bonk-Token fast 1.000 US-Dollar wert gewesen. Zum Vergleich: Für das Smartphone wurden zuletzt noch 599 Dollar aufgerufen. Am Sonntagabend sind 30 Millionen Bonk-Token immerhin noch rund 660 Dollar wert.

Das Interesse an dem Smartphone ist also durchaus nachvollziehbar. Darüber hinaus gehen Marktbeobachter:innen davon aus, dass der Memecoin das Zeug hätte, weiter zuzulegen.

Anzeige Anzeige

Bonk ist drittwichtigster Memecoin

Derzeit bewegt sich Bonk mit einer Marktkapitalisierung von knapp 1,5 Milliarden Dollar in den Top-50 der wichtigsten Kryptowährungen und ist nach Dogecoin und Shiba Inu die Nummer drei unter den Memecoins.

Der jüngste Kurssprung ist vor allem auf die Notierung des Token bei wichtigen Kryptobörsen wie Coinbase und Binance zurückzuführen. In den vergangenen 30 Tagen war derweil ein Zuwachs von 1.000 Prozent zu verzeichnen.

Anzeige Anzeige

Ausverkauf beim Solana Saga nach Bonk-Run

Mit dem Run auf Bonk und der Airdrop-Ankündigung kam es dann zu einem wahren Ausverkauf beim Solana Saga. Schon am Donnerstag ließ Solana Mitgründer Raj Gokal via X wissen, dass die Saga-Verkäufe sich in den vergangenen 48 Stunden mehr als verzehnfacht hätten.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Man sei auf dem Weg, alle Geräte bis zum Jahresende zu verkaufen. Gokal-Co Anatoly Yakovenko erklärte, man müsse die Preise für das Smartphone anziehen. Auf dem Saga-Discord-Server sind seit Donnerstag enorm viele neue Nutzer:innen aufgetaucht, die sich für den Airdrop interessierten.

Bonk-Airdrop nur für Saga-Besitzer

Wer an dem Bonk-Airdrop teilnehmen will, muss also das Solana Saga besitzen. Von dem Smartphone-eigenen App-Store aus muss man dann die Bonk-App herunterladen.

Anzeige Anzeige

10 Bilder ansehen Das sind die 10 teuersten NFT aller Zeiten Quelle:

Wann die Airdrop-Aktion beendet wird, ist bisher nicht bekannt. Spätestens wohl, davon ist zumindest auszugehen, wenn tatsächlich alle Solana-Saga-Geräte verkauft worden sind.

Mehr zu diesem Thema Sales Smartphone