Android Emergency SOS soll Schuld an vielen sinnlosen Notrufen haben

Die britische Polizei macht ein kürzlich erfolgtes Android-Update für zahlreiche sinnlose Notrufe verantwortlich. Seit der Aktualisierung des Betriebssystems rufen Android-Smartphones automatisch die britische Notrufnummer 999 an, sobald die Power-Taste mehr als fünfmal hintereinander betätigt wird.

Dies hat zu einer Flut von unbeabsichtigten Anrufen geführt, die die Ressourcen der Notrufzentralen binden und Zeit von tatsächlichen Notfällen in Anspruch nehmen, schreibt der National Police Chiefs Council (NPCC) auf Twitter.

Sinnlose Notrufe verbrauchen wertvolle Ressourcen der Polizei

Die britische Polizei legt großen Wert darauf, sicherzustellen, dass die Anrufer tatsächlich nicht in Gefahr sind, bevor sie die Verbindung trennen. In vielen Fällen rufen die Polizisten sogar zurück, um sicherzustellen, dass es sich um einen versehentlichen Anruf handelt.

Diese sogenannten „stillen Anrufe“ können die Notrufzentralen bis zu 20 Minuten lang beschäftigen.

Die steigende Anzahl an sinnlosen Notrufen belastet die britische Polizei daher erheblich. Laut dem NPCC erhielten sie allein am vergangenen Sonntag zwischen 0 Uhr und 19 Uhr 169 unbeabsichtigte Notrufe – so BBC.

Android-Funktion kann abgeschaltet werden

Der NPCC erklärt, dass der Anstieg der sinnlosen Notrufe auf das Android-Update zurückzuführen ist.

Um diesem Problem entgegenzuwirken, weist der NPCC darauf hin, dass die betreffende Funktion bei Android-Geräten in den Einstellungen unter „Notfall-SOS“ deaktiviert werden kann.

Diese Option ermöglicht es den Benutzern, die automatische Anruffunktion auszuschalten und versehentliche Notrufe zu vermeiden. Es ist jedoch wichtig, zu beachten, dass die Funktion im Ernstfall nützlich sein kann und es daher eine bewusste Entscheidung des Benutzers erfordert, sie abzuschalten.

Es bleibt abzuwarten, ob weitere Maßnahmen ergriffen werden, um die Zahl der unbeabsichtigten Notrufe zu reduzieren und die Effizienz der Notrufzentralen wiederherzustellen.

Auch in Deutschland häufen sich die sinnlosen Notrufe

Das Problem betrifft anscheinend auch Handybesitzer in Deutschland. Die Berliner Feuerwehr beklagt, dass seit letzter Woche die Anzahl der stillen Notrufe drastisch gestiegen ist, wie die Tagesschau mitteilt.

Das war vor allem in der Unwetternacht am 23. Juni ein Problem, wo rund jeder dritte Anruf ein stiller Notruf war. Google teilt mit, dass die einzelnen Hersteller der Smartphones die Funktion in ihrer Software ändern können.

