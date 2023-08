Bullshit-Jobs? In diesen Branchen halten Angestellte ihre Arbeit für nutzlos

Die soziologische Studie mit dem Titel „Bullshit after all? Why people consider their jobs socially useless“ wurde in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift „Work, Employment and Society“ veröffentlicht. Sie wurde von Simon Walo, Forscher und Doktorand an der Universität Zürich, durchgeführt. Er hat dafür Umfragedaten von 1.811 Befragten aus 21 verschiedenen Berufen in den USA analysiert.

Anzeige Anzeige

Ergebnis der Befragung ist, dass Menschen, die im Finanzwesen, im Vertrieb sowie in Führungspositionen arbeiten, im Durchschnitt häufiger als andere denken, dass ihre Arbeit nutzlos oder für andere nicht hilfreich ist.

Die Fragen konzentrierten sich insbesondere auf das Gefühl, einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten oder nützliche Arbeit zu verrichten. Im Zuge dessen fand Walo heraus, dass 19 Prozent der Arbeitnehmer in allen Berufen darauf mit „nie“ oder „selten“ antworteten.

Anzeige Anzeige

Der Forscher verglich die Daten von Arbeitnehmern mit ähnlichen Arbeitsbedingungen und stellte fest, dass es tatsächlich Unterschiede gibt, die auf den Berufssektor zurückzuführen sind.

Finanz- und Vertriebssektor am häufigsten betroffen

Beschäftigte im Finanz- und Vertriebssektor gaben die meisten negativen Antworten. Im Durchschnitt antworteten sie doppelt so häufig wie andere, dass sie ihre Arbeit für sozial sinnlos halten. Das war auch bei Führungskräften und Büroangestellten der Fall (1,6- beziehungsweise 1,9-mal häufiger).

Anzeige Anzeige

Walo hat auch festgestellt, dass der Anteil der Arbeitnehmer, die ihre Arbeit für sozial sinnlos halten, im privaten Sektor höher ist als im gemeinnützigen und öffentlichen Sektor.

„Diese Arbeit ist die erste, die quantitative Belege für das Argument liefert, dass der Beruf für die empfundene Sinnlosigkeit entscheidend sein kann“, erklärte Simon Walo. Die Studie bestätigt jedoch auch, dass andere Faktoren die Wahrnehmung der eigenen Arbeit durch die Arbeitnehmer beeinflussen können, darunter Entfremdung, ungünstige Arbeitsbedingungen und soziale Interaktion.

Mehr zu diesem Thema Studie