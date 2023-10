Canva: Diese KI-Tools sollen Adobe ins Schwitzen bringen

Das australische Softwarehaus Canva hat anlässlich seines zehnjährigen Bestehens eine neue Plattform vorgestellt, die nun alle Tools unter einem Dach vereint. Magic Studio setzt dabei auf zehn neue KI-Tools, die eine Reihe von neuartigen Funktionen ermöglichen sollen. Canva stellt sie in einer Pressemitteilung vor. Bloomberg geht davon aus, das Unternehmen wolle damit Adobe Beine machen. Doch gegen den Photoshop-Konzern ist Canva nur ein kleiner Fisch.

KI-Design-Plattform explizit nicht nur für Profidesigner

Der Hersteller spricht von der umfassendsten Plattform dieser Art, es sei die erste All-in-one-Suite von Design-KI-Tools überhaupt. Sie wendet sich nicht nur an Profis, sondern explizit an Anfänger:innen und nicht professionelle Anwender:innen.

Mitgründerin Melanie Perkins sagt, Magic Studio sei „für die 99 Prozent der Welt“ entwickelt worden, die „keine komplexe Designausbildung haben“. Es unterstreiche die Mission Canvas, Design zu demokratisieren.

Magic Switch und Magic Media: Umwandeln und generieren

Magic Switch kann Designs in unterschiedliche Formate umwandeln, etwa eine Präsentation in einen Flyer, ein Whiteboard in einen Blog-Post.

Magic Media wiederum generiert aus Text wahlweise ein Bild oder ein Video. Dabei stammt die Videosoftware von Runway AI.

Magic Design und Co.: Von der Idee zum Entwurf

Die Funktion Magic Design verwandelt Medien und Eingaben in Designs und Videos. Es dient der schnellen Hilfe für erste Entwürfe, die dann entsprechend weiterbearbeitet werden können. Canva kündigt an, dass so auch komplette Designs entstehen können.

Magic Morph modifiziert Wörter und Grafiken auf Befehl, um Designs mit neuen Formen, Texturen und Stilen zu versehen. Magic Grab nennt Canva eine „neue Art der Bildbearbeitung“. Es ermögliche, Bildteile auszuwählen, abzutrennen und zu verändern. Magic Expand kann Bilder vergrößern oder im Format verändern, indem es Randbereiche „wiederherstellt“.

Brand Voice und Magic Write für Texterstellung

Mit Magic Write hat der Softwareentwickler auch ein Werkzeug für das Generieren von Text im Portfolio. Das Tool erhält nun Verstärkung durch Brand Voice. Dieses Modul soll es ermöglichen, in jedem Dokument Text im Tone of Voice einer Marke zu formulieren. Richtlinien dazu können Anwender:innen im Brand-Kit hinterlegen.

Mehr KI-Apps im Marketplace

Zusätzlich bietet Canva das Tool Canva Shield an, um „Teams und Organisatoren bei der Erstellung ein sicheres Gefühl zu geben“. Das Sicherheitstool beherrscht Moderation von Inhalten, Filterung, Reporting und Debiasing. Wenn die Auswahl nicht zusagt, können auf dem Canva-Apps-Marketplace weitere KI-Tools dazugekauft werden, die etwa auf Bild-KI-Technologien wie Dall‑E, Imagen by Google, Murf AI, Soundraw und weiteren basieren.

