Magic-Reihe: Canva stellt neue KI-gestützte Tools vor

Magic heißt die Reihe, die Canva während des neuesten Canva-Create-Events präsentiert hat: Angekündigt wurden KI-Funktionen, deren Name Programm sein soll – zum Beispiel Magic Design, mit dem sich personalisierte Designvorlagen aus einem hochgeladenen Bild oder Stil erstellen lassen. Magic Presentation lässt ausgehend von einer Eingabeaufforderung Präsentationen im Diashow-Stil erstellen. In Magic Edit können mithilfe von KI bestimmte Stellen in Bildern identifiziert werden, um Elemente mit ein paar Klicks hinzuzufügen. Mit dem Magic Eraser können unerwünschte Details in Bildern bereinigt werden, indem der Bereich einfach markiert wird.

Mit Assistant können Benutzer nach Designelementen suchen. Das Tool gibt auch Designempfehlungen zu Grafiken und Stilen, die zum bestehenden Design passen. Assistant bietet auch schnellen Zugriff auf KI-gestützte Design-Tools wie Magic Write – der KI-basierte Textgenerator von Canva ist im Dezember 2022 gelauncht worden.

Erweiterung von Magic Write

Bislang war Magic Write nur in Canva Docs zugänglich, ab sofort wird das Tool in allen Canva-Projekttypen – von Präsentationen bis hin zu Social-Media-Grafiken, Flyern und mehr – zum Einsatz kommen können. So kann es künftig auch auf Aufforderungen wie die, Ideen für mögliche Social-Media-Strategien eines Projekts aufzulisten, reagieren. Zudem wird Magic Write in 18 Sprachen verfügbar sein.

Canva arbeite seit 2019 umfassend an KI-Tools, wird Melanie Perkins, CEO von Canva, vom Portal Forbes zitiert. Um die Magic-Tools zu entwickeln, habe das interne KI-Team auf grundlegende Modelle von OpenAI und Stable Diffusion aufgesetzt und auch seine eigenen Modelle trainiert.

Neben den KI-gestützten Tools stellte Canva beim virtuellen Event auch eine Reihe weiterer Funktionen vor, die sich Benutzer – vor allem von Unternehmensseite – gewünscht haben und die vor allem auf effiziente und markenkonforme Ergebnisse ausgelegt sind. „Es wird immer Dinge geben, […] mit denen die Leute spielen können, aber letztlich müssen Menschen ihre Ziele erreichen. Sie müssen bestimmte Ergebnisse erzielen“, so Perkins laut Forbes.

Mit den zunehmenden Automatisierungs- und KI-Tools von Canva sollen Grafikdesigner und andere kreative Profis Perkins zufolge weniger Zeit mit banalen, sich wiederholenden Aufgaben wie dem Auswechseln von Logos verbringen. „Ich denke, Marken werden anfangen, unterschiedliche Dinge von Agenturen und einem Grafikdesigner zu verlangen.“