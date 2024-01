Was verrät die CES über das Tech-Jahr 2024?

Mit knapp 4.000 Austellern und rund 130.000 Fachbesucher:innen kehrt die CES in diesem Jahr wieder zu alter Größe zurück, nachdem die Messe pandemiebedingt ein Jahr ausfallen und dann in einer verkleinerten Form stattfinden musste.

Technologie-Riesen wie Samsung oder LG sind auf der CES ebenso zu finden wie Automobilhersteller wie VW oder BMW. Aber auch unzählige Startups präsentieren ihre neuesten Gadgets. Von Sprach-KIs in Autos, über durchsichtige Monitore, bis hin zu Holo-Boxen.

Die Messe ist immer auch ein Gradmesser, welche Themen die Tech-Welt für das restliche Jahr beschäftigen werden. Unser Redakteur Andreas Floemer war für uns in Vegas und erzählt uns von seinen Eindrücken, welche Themen seiner Meinung nach wichtig waren und welche Gadgets und Geräte man 2024 im Blick behalten sollte.

Hinweis: Dieser Podcast wird von einem Sponsor unterstützt. Alle Infos zu unseren Werbepartnern findest du hier.

