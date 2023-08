Nach 27 Jahren: Die Stimme von Super Mario geht in den Ruhestand

27 Jahre lang war er die Stimme von Super Mario: Nun geht Charles Martinet in den Ruhestand. (Bild: Brandon Nagy/Shutterstock)

Das ist ja fast so, als würde Super Mario seinen legendären Schnauzer oder seine Klempner-Latzhose verlieren! Wie Nintendo bestätigte, wird Charles Martinet der ikonischen Nintendo-Figur nicht mehr seine Stimme leihen. Allerdings bleibt er der Super-Mario-Welt erhalten.

„Wir haben eine Mitteilung für alle Fans des Pilz-Königreichs“, kündigte Nintendo in einem Tweet an. „Charles Martinet war lange Zeit die Stimme von Mario in Nintendo-Spielen – schon seit der Veröffentlichung von Super Mario 64″, heißt es darin.

Martinet verschwindet nicht komplett von der Bildfläche

„Nun wird Charles als Mario Ambassador eine neue Aufgabe übernehmen. Zwar wird er sich als Sprecher von Charakteren in unseren Spielen zurückziehen, doch er wird weiterhin die Welt bereisen, um die Freude an Mario bei Begegnungen mit euch allen zu teilen!“

Charles Martinet wird also auch weiterhin die Serien von Nintendo bewerben. Der Synchronsprecher verkörperte Mario seit den 90er-Jahren und war in Titeln wie Super Mario 64, Super Mario Odyssey und Super Mario Galaxy sowie in unzähligen Ablegern zu hören.

„Es war eine Ehre, Mario so viele Jahre gemeinsam mit Charles zum Leben zu erwecken, und wir möchten ihm dafür danken und diese Leistung ehren. Freut euch auf eine besondere Videonachricht von Shigeru Miyamoto und Charles persönlich, die wir zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen werden.“

Wer wird Charles Martinets Nachfolger?

Bereits im Voraus gab es Spekulationen darüber, warum Marios Stimme im Werbematerial für das neue Spiel Super Mario Bros. Wonder, das am 20. Oktober erscheinen soll, etwas anders klingt. Nun ist klar, warum. Allerdings hat Nintendo noch nicht offiziell bestätigt, ob Martinet in Wonder vertreten sein wird oder ob es möglicherweise das letzte Mal ist, dass er den berühmten Klempner spricht.

Was Marios Zukunft angeht, wird’s jetzt erst richtig interessant: Nintendo muss jetzt nämlich einen würdigen Nachfolger für Super Mario finden. Und das wird gar nicht so einfach. Denn Martinet vertonte nicht nur Mario, sondern übernahm auch die Synchronisation von Wario, Luigi, Waluigi, Baby Luigi und Baby Mario.

Social-Media-User:innen traurig über Rückzug

Dass das Super-Mario-Universum mit Charles Martinet einen ganz Großen verliert, darüber sind sich die User:innen in den sozialen Medien im Klaren. So schrieb David Goller, ein Redakteur des Magazins Playboy, beispielsweise: „Auf den Tag genau vor 10 Jahren hab ich @CharlesMartinet bei der #GamesCom getroffen. Jetzt hört er als Sprecher von Super Mario auf. Es gibt wohl wenige, die mit so wenigen Worten Generationen geprägt haben.“

Ein:e andere:r Twitter-Nutzer:in gab zu, dass er erst einen kleinen Schock überwinden musste, als er/sie den Tweet von Nintendo sah, und schrieb: „Ich dachte er ist gestorben, tut mir das nicht an.“

Wen die Super-Mario-Fans als Nachfolger von Martinet sehen, wird aus den Kommentaren ebenfalls ersichtlich: Schauspieler Chris Pratt, der Mario bereits im Film The Super Mario Bros. Movie seine Stimme lieh.

