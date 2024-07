Strawberry: Was zu dem OpenAI-Projekt bekannt ist und wie es sich auf ChatGPT auswirkt

Hinter verschlossenen Türen arbeitet KI-Hersteller OpenAI an einem großen Upgrade für ChatGPT. Wie aus einem Bericht von Reuters hervorgeht, der sich auf Aussagen von OpenAI-Mitarbeiter:innen und interne Dokumente des Unternehmens stützt, soll das Projekt den Namen Strawberry tragen und streng geheim sein.

Was zu Strawberry für ChatGPT bekannt ist

Mit Strawberry soll ChatGPT in der Lage sein, „gründliche Nachforschungen“ anzustellen. Was erst einmal sehr abstrakt klingt, heißt laut OpenAI-Mitarbeiter:innen zunächst, dass die KI in der Lage sei, das Internet eigenständig zu durchforsten, um die Antworten an die Nutzer:innen zu verfeinern. Bislang muss ChatGPT explizit dazu aufgefordert werden, das Internet in die Anfrage zu inkludieren.

ChatGPT und Co. müssten sich also nicht mehr rein auf ihr Training verlassen, um Antworten zu liefern, sondern können das Internet aktiv nach Antworten sondieren – und aufgrund dieser Antworten neue Trainingsdaten generieren. Laut internen Berichten zeigt Strawberry schon jetzt vielversprechende Ergebnisse. Durch das Projekt sei ChatGPT in der Lage, schwierige Wissenschaftsfragen und mathematische Gleichungen zu lösen, die aktuelle KI-Modelle vor Probleme stellen.

Was das für ChatGPT bedeuten könnte

Wolfgang Stieler, Redakteur für KI, Robotik und Physik bei MIT Technology Review, hat seine Expertenmeinung zu den Auswirkungen von Strawberry auf ChatGPT und andere Sprachmodelle zusammengefasst:

Mathematische Aufgaben zu lösen, könnte sich tatsächlich als Schlüssel erweisen, um große Sprachmodelle auf ein neues Level zu heben. Denn Sprachmodelle wie ChatGPT sind erst einmal nur darauf trainiert worden, Sätze zu produzieren, indem sie das nächste Wort vorhersagen, das statistisch betrachtet am besten zum Prompt passt. Damit kann es zwar auch lernen, Antworten auf Fragen wie „Was ist 2 + 2“ zu geben. Aber das Sprachmodell rechnet nicht. Es hat nur gelernt, dass die Antwort 4 am häufigsten in den Trainingsdaten enthalten ist. Bei komplexen Aufgaben – und komplex kann für Sprachmodelle schon ein Dreisatz sein – kommt ein zweites Problem dazu: Sprachmodelle arbeiten sequenziell von Input zu Output. Sie erzeugen ihre Antworten Wort für Wort, können diese aber nicht rückwirkend anpassen.

Symbolische KI kann so etwas zwar, aber erstens ist sie ist nicht so flexibel wie große Sprachmodelle. Und zweitens ist es sehr wahrscheinlich, dass OpenAI erst einmal versuchen wird, das besser zu machen, was es schon sehr gut kann, also große Sprachmodelle zu verbessern. Ein mittlerweile weitverbreiteter Ansatz dazu sind sogenannte Chain-of-Thought-Verfahren (CoT), in denen man die KI-Modelle mit gezieltem Prompting und geeigneten Beispielen dazu bringt, beim Beantworten der Anfragen schrittweise zu arbeiten.

Zu diesen Überlegungen passt, dass der neue OpenAI-Ansatz einer von Stanford-Forschern entwickelten Methode namens Self-Taught Reasoner (Star) ähneln soll. Die Idee dahinter ist, Sprachmodellen beizubringen, Begründungen für ihre Antworten zu liefern, die korrekten Begründungen dann als Trainingsdaten zu verwenden, mit dem fein abgestimmten Modell dann neue Trainingsdaten zu generieren und so weiter.

Vielversprechend ist auch das Tree-of-Thoughts-Verfahren aus Stanford: Mithilfe einer logischen Baumstruktur konnte ein Sprachmodell verschiedene Argumentationspfade ausprobieren und zu einem vorherigen Punkt zurückkehren, wenn es nicht weiterkam. Der ursprünglich von OpenAI verwendete Codename für Strawberry, Q*, deutet ein wenig in diese Richtung, denn ein Algorithmus mit dem Namen A* war ein historischer Durchbruch bei der Lösung von Navigationsproblemen.

Wann wir mit Strawberry rechnen können

Die Weiterentwicklung von ChatGPT und anderen KI-Modellen ist kein neues Ziel von OpenAI. Erst kürzlich hat das Unternehmen fünf Level für künstliche Intelligenz festgelegt und verraten, auf welcher Stufe sich Programme wie ChatGPT aktuell befinden. Projekt Strawberry könnte das erforderliche Upgrade sein, damit KI-Modelle ein neues Level erreichen.

Noch ist nicht bekannt, wann mit dem Upgrade für ChatGPT zu rechnen ist. Das dürfte vor allem daran liegen, dass an dem Projekt weitestgehend unter Verschluss gearbeitet wird. Allerdings kann gesagt werden, dass OpenAI schon eine Weile an dem Projekt arbeitet. Wie bereits erwähnt, lautete der ehemalige Codename für Strawberry Q*. Das Projekt wurde bereits Ende 2023 bei OpenAI intern vorgestellt.

