Clicks: Die Tastatur für das iPhone, auf die niemand gewartet hat

Am Blackberry scheiden sich ja bekanntlich die Geister: Die einen liebten den Smartphone-Vorläufer heiß und innig für die integrierte haptische Tastatur und trauern ihm noch immer nach. Und die anderen schätzen an iPhone und Co., dass die Geräte mittlerweile fast komplett ohne Buttons auskommen.

Clicks will allen Fans der haptischen Tastatur jetzt das Beste aus beiden Welten ermöglichen – und bringt eine solche für iPhone 14 Pro (unser Test), iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max (unser Test). Wie eine Hülle schmiegt sich Clicks um das Smartphone und verbindet sich dann über den Lightning- beziehungsweise USB‑C-Anschluss damit.

Clicks bringt eine Tastatur an dein iPhone

So sollen Anwender:innen die volle Größe ihres iPhone-Bildschirms ausnutzen und schneller Nachrichten tippen können – das zahlt sich vor allem bei längeren Texten aus. „Mit Clicks musst du nicht warten, bis du wieder am Schreibtisch sitzt, um kreativ zu sein“, heißt es auf der Homepage.

Neben iOS-Shortcuts wie Command + H für den Homescreen oder Command + Leertaste für die Suche verfügt Clicks auch über einen dedizierten Button für Sprachaufnahmen. Auch das Aufladen des iPhones mit Clicks soll kein Problem sein – angeblich ist sogar Wireless Charging möglich.

Vielleicht werden künftig also ganze Bücher auf dem Smartphone verfasst; das war allerdings auch vor der Clicks-Tastatur schon möglich. Über Bluetooth lassen sich reguläre Tastaturen schließlich auch mit dem iPhone koppeln. Und ob die winzigen Tasten bei einer ausgiebigen Schreibsession nicht für schmerzende Finger sorgen, muss sich wohl auch erst zeigen.

Wer hingegen absolut überzeugt von dem Konzept ist, kann Clicks über die Website bestellen; die haptische Tastatur kostet ab 139 US-Dollar und wird ab dem 1. Februar verschickt. Clicks ist derzeit in den Farben Bumblebee (Gelb) und London Sky (Grau) erhältlich und verlängert das iPhone um etwa vier Zentimeter. Beim Gewicht kommen etwa 60 Gramm dazu. Und wer so richtig für das Konzept brennt, kann Clicks auch in einer limitierten Founders Edition bestellen – inklusive aufgedruckter Seriennummer und „exklusivem VIP-Support“.

Android-Nutzer:innen und Besitzer:innen anderer iPhone-Modelle müssen sich noch gedulden. Auch QWERTZ-, AZERTY-, arabische und anderen Tastaturlayouts gibt es bislang nicht. Interessent:innen können sich aber über ein Formular für mehr Optionen starkmachen.

