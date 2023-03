Cloud-Gaming von Amazon: Luna ab sofort auch in Deutschland verfügbar

Amazons hauseigener Cloud-Gaming-Dienst Luna ist nun auch in Deutschland verfügbar. Damit können Spieler aktuelle Videospiele auf ihrer bereits vorhandenen Hardware zocken, ohne teure Konsolen oder Gaming-PCs kaufen zu müssen.

Nutzer brauchen lediglich einen Windows-PC, Chromebook, Mac, iPhone, iPad, Android-Smartphone, Fire TV oder Fire-Tablet und eine schnelle Internetverbindung. Die Spiele selbst werden auf den Servern von Amazon berechnet und per Internet auf das heimische Endgerät gestreamt.

„Mit Amazon Luna erhalten Kund:innen eine einfache und bequeme Möglichkeit, in Konsolenqualität auf Geräten zu spielen, die sie bereits besitzen“, sagt Eric Saarnio, VP Amazon Devices International. „Gamer:innen in den USA genießen Luna bereits seit einem Jahr. Daher freuen wir uns sehr, den Dienst nun auch Kund:innen in Deutschland anbieten zu können.“

Spiele müssen zusätzlich gebucht werden

Die Spiele für Amazons Cloud-Gaming-Dienst können in verschiedenen Paketen dazugebucht werden. Amazon-Prime-Kunden bekommen eine monatlich wechselnde Auswahl an Titeln gratis zur Verfügung gestellt.

Zusätzlich stehen zum Start des Dienstes drei Spielepakete zur Auswahl: Luna Plus, Ubisoft Plus Multi Access und Jackbox Games. Das Luna-Plus-Paket bietet einen bunten Mix an Spielen aus verschiedenen Genres. Mit dabei sind zum Beispiel „Beach Buggy Racing 2“ und „Spongebob: Battle for Bikini Bottom“. Das Paket kostet 9,99 Euro pro Monat.

Im Ubisoft-Plus-Multi-Access-Paket sind Spiele des namensgebenden Publishers enthalten. Darunter Titel der „Assassin’s Creed“-Serie, „Watch Dogs“ und „Far Cry“. Für die Games von Ubisoft werden allerdings 17,99 Euro im Monat fällig.

Das Jackbox-Games-Paket eignet sich besonders für Spieleabende mit Freunden. In diesem Paket findet ihr einige Partypspiele wie „Trivia Murder Party“, „Quiplash“ und „Drawful“. Dafür legt ihr 4,99 Euro im Monat auf den Tisch.

Smartphone als Controller nutzen

Um die Spiele zu steuern, gibt es einen Luna-Controller direkt von Amazon. Der verbindet sich direkt mit dem lokalen Wi-Fi-Netzwerk, um die Latenz so gering wie möglich zu halten. Dafür werden allerdings noch einmal 69,99 Euro fällig.

Habt ihr bereits einen Controller zu Hause, könnt ihr den auch verwenden. Dazu gehören zum Beispiel der Dualshock 4 der Playstation, der Xbox-One-Controller oder die Maus und Tastatur des PC.

Mit der App Luna-Phone-Controller für iOS und Android könnt ihr außerdem euer Smartphone als Controller für Luna-Games verwenden. Laut Amazon ist das eine „Option für neue oder Gelegenheitsspieler:innen ohne Controller, die Side-Scroller, rundenbasierte Rollenspiele oder Trivia-Titel ausprobieren möchten.“

Weitere Infos findet ihr unter amazon.de/playluna.

